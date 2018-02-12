Политолог: США в Сирии – как "троянский конь"

В Пентагоне заявляют, что присутствие России в Сирии мешает победить террористов. Политолог Алексей Минаев в эфире радио Sputnik отметил, что действия США в Сирии не позволяют быть уверенными в их добрых намерениях.

В Пентагоне считают, что российское присутствие в Сирии осложняет борьбу против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает RT со ссылкой на отчет генерального инспектора министерства обороны США.

В документе американские военные проанализировали действия Вооруженных сил России на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.

В частности, в Пентагоне вновь отметили "опасные маневры" российских самолетов вблизи американских боевых воздушных судов. Как считают в Минобороны США, действия российских военных провоцировали "нарастание риска непреднамеренного обстрела".

Пентагон также выразил обеспокоенность в связи с призывами Москвы и Дамаска к международной коалиции во главе с США завершить военную операцию на сирийской территории. По мнению американских военных, на западную коалицию будет оказано давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться прекращения военной операции в Сирии.

Политолог, эксперт по проблемам международных отношений, кандидат политических наук Алексей Минаев в эфире радио Sputnik оценил заявления Пентагона.

"Это публичное хамство на дипломатическом уровне, которое, конечно, мешает активному налаживанию связей и конструктивной работе по решению сирийского кризиса. Американцы выступают на территории Сирии в некотором роде "троянским конем", который противодействует всему процессу по устранению террористической угрозы для сирийского народа. Они представляются участником антитеррористической деятельности, но при этом располагают всевозможными аналитическими, физическими и технологическими средствами, чтобы собирать всю информацию военно-стратегического характера. И если пофантазировать, то можно предположить, что американцы могут "сливать" информацию для более эффективных действий как вооруженной оппозиции, так и террористических группировок", – полагает Алексей Минаев.

По его мнению, действия США в Сирии расходятся с официальными заявлениями.

"В частности, инцидент, связанный с атакой дронов (на российские объекты в Сирии), вызывает вопросы к американской стороне. Ведь технологии, которые позволяют скоординировано действовать с помощью данных технических средств, недоступны обычным бандитским группировкам. Поэтому деятельность США на территории Сирии расходится с их публичными заявлениями. Соответственно, это не позволяет нам быть полностью уверенными в том, что присутствие американских военных на территории Сирии способствует решению нашей общей проблемы – проблемы терроризма", – отметил Алексей Минаев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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