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Мнение: в женском одиночном катании России нет равных

09:3412.02.2018
(обновлено: 10:44 12.02.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОлимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Цветочная церемонияОлимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Цветочная церемония
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фигуристы принесли сборной России вторую медаль Олимпиады, завоевав серебро в командном турнире. Судейство в этом виде спорта на ОИ было непростым, отметила в эфире радио Sputnik спортивный корреспондент телеканала "Царьград" Наталья Толина.

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпиаде-2018 и принесли сборной России вторую медаль Игр в Пхенчхане.

Командный турнир фигуристов завершился в Канныне в понедельник произвольной программой танцевальных дуэтов. Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла, заняв третье место. Победу в произвольной программе праздновала канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр (118,10). Второе место у американцев Майи и Алекса Шибутани (112,01).

Символика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По итогам турнира российская команда набрала 66 очков и заняла второе место, уступив лишь канадцам, в активе которых 73 очка. Бронза досталась американцам, набравшим 62 очка.

Серебро командных соревнований фигуристов стало второй наградой в копилке сборной России на Играх-2018 после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова.

Спортивный корреспондент телеканала "Царьград" Наталья Толина в эфире радио Sputnik прокомментировала результаты.

"Первая серебряная медаль в фигурном катании у нас в кармане. Наши ребята уступили только канадцам в командном первенстве. Во-первых, были собственные ошибки. Конечно, прокат Михаила Коляды в короткой программе не оставлял нам шансов на золото. Во-вторых, было достаточно сложное судейство. В спортивных парах во время произвольной программы обе пары-лидера сделали ошибки, безошибочно прокатали только итальянцы. (Канадская фигуристка Меган) Дюамель при приземлении из выброса касается руками льда. При выведении оценки у нее нет даже сбавки в 0,1. Наталья Забияко, уже заканчивая произвольную программу, неожиданно, видимо, от волнения, потому что это для нее дебют, на пустом месте коснулась льда руками. Конечно, можно трактовать это как нарушение рисунка композиции. Она получает сбавку от судей. Но что же они так пожалели Меган Дюамель? В результате всех этих событий канадцы, несмотря на достаточно грубую ошибку, становятся первыми, итальянцы, которые прокатались потрясающе, почему-то становятся вторыми, а наши становятся третьими. Эти судейские игрища были очень неприятными", – сказала Наталья Толина. 

Российская фигуристка Алина Загитова, выигравшая состязания в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018, отметила, что ей была приятна поддержка болельщиков на трибунах. "В конце меня обычно поддерживают и хлопают в такт музыке, это очень приятно, – сказала она. – Очень приятно, что болельщики кричали: "Россия", несмотря на то, что нас лишили права представлять Российскую Федерацию, им это не запретили. Очень приятно, что болельщики приехали поддержать нас".

Наталья Толина полагает, что в женском одиночном катании России сейчас нет равных.

"Был прекрасный прокат Алины Загитовой. Американцы даже не пытались вмешаться в борьбу Канады и России. Командная борьба очень интересна с той точки зрения, что она показывает уровень развития фигурного катания в стране. Мы большие молодцы. Девочки потрясающие, что одна, что другая – совершенно фантастические. В женском одиночном катании нам, конечно, нет равных. И это заслуга школы Этери Тутберидзе. Женя Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, Алина Загитова очень здорово прокатала произвольную – таких одиночниц поискать. Но у Жени Медведевой очень неприятная травма, которая может возвращаться",– отметила Наталья Толина.

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