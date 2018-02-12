Эксперт: новая система ПРО разгонит вражеские ракеты, как стаю комаров

Новая ракета российской системы ПРО успешно прошла испытания. О принципе, на котором работает модернизированная система ПРО, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Российские военные успешно испытали ракету системы ПРО в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган", сообщает официальный печатный орган российского Минобороны газета "Красная звезда".

"Заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью", – говорится в газете.

Система ПРО как одна из важнейших оборонительных систем состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она же служит для предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО,… смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащенных различными комплексами средств преодоления ПРО", – добавил Приходько.

Он добавил, что в войсках ПВО-ПРО сейчас идет процесс модернизации.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об истории новой ракеты.

"Есть система А-135, которая охраняет столицу нашей Родины. Но поскольку в НАТО постоянно совершенствуют системы нападения, то наши конструкторы уже давно задумались над тем, какое придумать противоядие. И вот эту А-135 было решено модернизировать или сделать новую ракету для этой системы. Эту ракету испытывали бросковыми испытаниями в Плесецке – там легендарный полигон. Когда бросковые испытания прошли успешно, дальнейшие испытания решили перенести в Казахстан. Потому что ей нужно очень много пространства – она не поместилась в Плесецке, ей нужен был по-русски размашистый полет", – рассказал Виктор Баранец.

Он отметил, что модернизированная система ПРО работает по новому принципу.

"Представьте себе: лето, у вас на потолке сидит куча комаров. Вы берете пылесос, включаете, и эта куча комаров исчезает в утробе пылесоса. А представьте, что вы их не втягиваете, а разгоняете мощной пылесосной струей. Так примерно будет делать и боеголовка нашей новой ракеты. Мы там как дунем, так весь этот рой и сдует. Ни одна ракета до Москвы не долетит", – сказал Виктор Баранец.