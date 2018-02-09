Политолог назвал возможных адресатов слов Алиева про "возвращение в Ереван"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политической и стратегической целью "возвращение" азербайджанцев в Ереван. Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik предположил, почему это заявление прозвучало именно сейчас.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политической и стратегической целью "возвращение" азербайджанцев в Ереван. Об этом он заявил, выступая на съезде правящей партии "Новый Азербайджан".

По словам азербайджанского лидера, Иреванское ханство, Зангезур и Гейче – "историческая земля" азербайджанского народа, и об этом должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество.

"И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", – сказал азербайджанский лидер.

Алиев заявил, что международное сообщество поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха, и добавил, что карабахский конфликт необходимо урегулировать на основе резолюций Совбеза ООН.

Власти Армении, в свою очередь, назвали заявления азербайджанского президента неприемлемыми.

Кандидат политических наук, политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выступление Ильхама Алиева на съезде партии "Новый Азербайджан" задает политические рамки начинающейся в стране избирательной кампании.

"Прежде всего оно адресовано электоральному полю Азербайджана – как рядовому избирателю, так и политической элите. Буквально тремя днями раньше Ильхам Алиев подписал распоряжение о переносе президентских выборов с октября на апрель этого года. И в контексте предстоящих выборов его заявление будет востребовано на электоральном поле…Можно сказать, что президентская кампания после этих слов получила политический старт, так как появилась политическая риторика и эта риторика для Азербайджана очень актуальна", – сказал Артур Атаев.

По его мнению, у заявления президента Азербайджана есть и другие адресаты.

"Отчасти это заявление адресовано и международному сообществу. Алиев этим заявлением закрепляет свой статус политического лидера, воплощающего жесткий тип лидерства, и который намерен и дальше занимать очень жесткую позицию в отношении Армении и Нагорного Карабаха", – считает Артур Атаев.

Карабахский конфликт разгорелся в начале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Осенью 1991 года в Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской республики. В результате последующего конфликта Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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