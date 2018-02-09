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Экономист: решение ЦБ может стать поводом для укрепления рубля

19:0709.02.2018
(обновлено: 19:13 09.02.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЦентральный банк РоссииЦентральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Банк России сообщил о снижении ключевой ставки до 7,5%. Экономист Антон Табах в эфире радио Sputnik предположил, какое воздействие этот шаг может оказать на экономику.

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%, следует из пресс-релиза регулятора. 

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© РИА Новости / Александр Натрускин
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Показатель уменьшили на 0,25%. В прошлом году ЦБ понижал ключевую ставку шесть раз, последний – в декабре, сразу на пятьдесят базисных пунктов. Всего за год она упала на 2,25%.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Причиной этого она назвала ослабление девальвационных рисков, связанных с внешними факторами.

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах  в эфире радио Sputnik высказал мнение, что при желании ЦБ мог бы снизить ключевую ставку и больше. 

"В пользу снижения процентной ставки говорит очень низкая инфляция. Сейчас она, по данным Росстата – 2,2% по итогам января и 2,5% по итогам года. Соответственно, разница получается почти 5% реальная процентная ставка, это очень много. Аргументов за снижение и на 50 и на 75 базисных пунктов было достаточно, но Центробанк решил проявить твердость и делает все медленно", – отметил Антон Табах.

По его мнению, экономика почувствует на себе влияние снижения ставок – но в довольно ограниченных рамках. 

"Сейчас не Центробанк стимулирует банковский сектор, а наоборот, он идет за банковским сектором. Если мы посмотрим, то ставки по депозитам падают быстрее, чем ключевая ставка, кредиты тоже потихоньку движутся. Эффект будет от низкой инфляции и снижения ставок, но при этом эффект будет достаточно медленным. Второе: если номинальная ставка снижается, но при этом инфляция снижается еще больше, то реальная нагрузка все равно растет", – сказал Антон Табах.

По его словам, есть все основания полагать, что постепенное снижение процентных ставок будет продолжено. 

"Решение ЦБ может стать поводом для укрепления рубля, потому что ЦБ снизил ставку меньше, чем мог бы. Все говорит о том, что мы увидим снижение процентных ставок и в марте, и в мае. И к середине года у нас, скорее всего, ставка будет на уровне 6,5-6,75%, а к концу года еще меньше", – считает Антон Табах.

Ключевая ставка – это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. На ее основе устанавливают ставки по потребительским кредитам для граждан. Кроме того, она влияет на уровень инфляции — повышение позволяет ее ограничивать. Однако это может замедлить экономический рост, поскольку предприниматели теряют возможность брать "дешевые" кредиты.

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Nikki 56
Такая низкая инфлякция, что в магазин как в музей ходишь...
19:19
09.02.2018
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nfyznfyz2591
так укрепили рубль что пенсии по сравнению с 2014 г на треть меньше и премьер за это не ответил .он только советует пенсионерам держаться пока не вымрут а учителям идти в бизнес грамотные ему не нужны дураков легче обманывать а если пенсии добавит то чиновникам особо приблеженным неоткуда будет воровать .как победила партия которая проголосовала в декабре 15 г против индексаций партия хапуг
19:31
09.02.2018
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