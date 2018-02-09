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Военный эксперт: ДНР вполне по силам производить вооружение

17:3309.02.2018
(обновлено: 17:39 09.02.2018)
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© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграниченияБойцы ополчения ДНР на линии разграничения
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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В ДНР сообщили о создании самой крупнокалиберной в мире снайперской винтовки. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в самопровозглашенной республике может быть налажен выпуск и другого вооружения.

Созданную в самопровозглашенной Донецкой народной республике самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку "Сепаратист" более правильно называть стационарным снайперским комплексом, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее в Telegram-канале WarGonzo был опубликован видеосюжет, согласно которому в ДНР создали и испытали самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку, получившую название "Сепаратист". Заявленная дальность комплекса составляет 3 км, а боеприпасы для него сопоставимы со снарядами для ЗУ-23 (разработанная в СССР 23-миллиметровая спаренная зенитная установка). Отдачи у винтовки, как утверждают разработчики, практически нет.

"Более правильно назвать это оружие не винтовкой (поскольку один человек ее переносить и использовать не может), а стационарным снайперским комплексом. Предназначен он не для поражения живой силы противника, а для выведения из строя его техники – в данном случае, бронетехники, транспортных средств и так далее", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, выпуск таких стационарных снайперских комплексов в республике будет налажен, однако произведено их будет ограниченное количество.

"На территории Донбасса еще со времен советской Украины существовало мощное оборонное производство, поэтому кадры есть, техника есть, инженерные возможности существуют. Очевидно, что выпуск таких стационарных снайперских комплексов будет налажен. Произведено их будет достаточно ограниченное количество – порядка нескольких десятков единиц для того, чтобы обеспечить успешность действий в уличных боях, а также на поле боя, в случае, если украинская армия перейдет в наступление, которое может ожидаться ближе к весне", – отметил военный эксперт.

Он считает, что в ДНР, помимо стационарных снайперских комплексов, будет налажен выпуск и другого вооружения. 

"Поскольку технологическая база, оснастка и кадры на территории республики имеются, самостоятельно делать минометы, боеприпасы, другое вооружение, относительно доступное в производстве, очевидно, республике вполне по силам", – сказал Игорь Коротченко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergey-78
Классная пушка! Молодцы ребята, и название с юмором. Пусть теперь ВСУ радуется встрече с сепаратистом.
18:11
09.02.2018
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