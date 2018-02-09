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Политолог: в Литве продемонстрировали стремление "разговаривать с Россией"

15:5609.02.2018
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© Фото : Government of the Republic of LithuaniaГлава МВД Литвы Саулюс СквернялисГлава МВД Литвы Саулюс Сквернялис
© Фото : Government of the Republic of Lithuania
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис раскритиковал антироссийскую пропаганду. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков назвал заявление литовского премьера знаковым.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT)  раскритиковал заявления литовских пропагандистов в отношении России, сообщает Sputnik Lietuva

Сквернялис сослался на недавний опрос компании RAIT, согласно которому более половины литовцев выступили за восстановление политических связей с Россией. Глава литовского правительства сравнил антироссийскую пропаганду Вильнюса с "российской".

"Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны. Результаты сегодняшнего опроса показали, сколько людей согласны с тем, что мы нуждаемся в определенных контактах (не в дружбе или приятельских отношениях). Я полагаю, 52 процента. Что это – опять "неправильный" опрос, "дискредитирующий" опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?", – отметил Сквернялис.

Города мира. Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Так не должно быть, что, если человек выражает точку зрения, которая никому не нравится, его сразу начинают засыпать обвинениями – "кремлевский агент" и так далее", – посетовал политик.

Ранее Саулюс Сквернялис выразил мнение, что России и Литве следует возобновить контакты, прерванные в 2014 году. Идею политика раскритиковала президент страны Даля Грибаускайте, назвав такое предложение "нецелесообразным и безответственным".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил  готовность общественности Литвы критически оценить бесперспективность нынешней политики в отношении России. 

"Заявление премьер-министра Литвы – знаковое. Однако на фоне остальной политики, которая проводится в стране, это капля в море. Литва находится на самом дне двусторонних отношений с Россией, по сравнению со всеми другими ее соседями по Прибалтике и по Европе в целом. Особую роль в этой политике играет Даля Грибаускайте. Именно с ее приходом к власти можно наблюдать те негативные тенденции, тот откровенно деструктивный, нисходящий тренд в сотрудничестве с Россией. И здесь любая возможность для новых отношений будет играть только в плюс, потому что ниже опускаться уже некуда. Весьма показательно, что и опрос общественного мнения, и отдельные политические деятели демонстрируют готовность критически оценивать абсолютную бесперспективность той политики и риторики в отношении РФ, которая в Литве имела место в последние годы. То, что сейчас в политических кругах демонстрируют стремление искать точки соприкосновения, разговаривать с Россией, иметь стабильную линию отношений – это то, чего не хватало и что лежит на поверхности любой здравомыслящей политической силы", – сказал Александр Коньков. 

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