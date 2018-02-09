Кишинев обвинил Россию во "вмешательстве в информационную безопасность", однако жители Молдавии понимают, откуда берутся подобные инициативы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал посол РФ в Республике Молдова Фарит Мухаметшин.

Молдавский парламент принял декларацию, в которой обвинил Россию во "вмешательстве в информационную безопасность" Молдавии. Ранее Госдума РФ выступила с заявлением "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации". Депутаты выразили возмущение в связи с принятием парламентом Молдавии в конце прошлого года поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают ретрансляцию российских новостных и аналитических передач. От этой ситуации страдают, прежде всего, жители страны, уверен Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Молдова Фарит Мухаметшин.

"Понятно, страдают от него сами жители Молдовы. Неудивительно, что более 60% населения страны выступают против запрета новостей из России. И с цифрами не поспоришь, это не наши данные, а опросы социологов и демографов Молдавии. Широкий резонанс здесь вызвала и декларация Государственной Думы о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии, которая содержит призыв к крупнейшим международным организациям дать принципиальную оценку этим дискриминационным действиям молдавских властей в медиасфере. Могу добавить, что запрещать какой-либо информационный контент бессмысленно, ведь современные технологии позволяют обойти любую подобную рестрикцию. Кроме того, не будем забывать, что молдавский народ обладает высоким уровнем политической культуры, люди здесь всегда понимают, откуда берутся подобные инициативы", – сказал Фарит Мухаметшин в эфире радио Sputnik.

Посол РФ в Молдавии: люди против запрета новостей Your browser does not support HTML5 audio

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