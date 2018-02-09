Политолог: США считают РФ "врагом", но не стесняются просить у нее помощи

В Госдепе заявили о желании США восстановить отношения с РФ. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что американцы прибегают к подобного рода дипломатическим инструментам, когда понимают, что без России проблемы не решить.

США хотят восстановить отношения с Россией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, это необходимо для решения проблем в тех сферах, которые вызывают взаимную обеспокоенность. В качестве примера она привела ситуацию на Корейском полуострове.

Науэрт назвала нынешние отношения двух стран сложными и запутанными. Также она напомнила слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что связи между Москвой и Вашингтоном находятся в самой низкой точке.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк высказал мнение, что заявления Науэрт – это дежурная дипломатическая риторика. Американцы пытаются прибегать к подобного рода дипломатическим инструментам, когда им это выгодно, считает политолог.

"Американцы прекрасно понимают, что без России ни одну глобальную проблему и кризисную ситуацию (в данном случае, вопрос с ядерной программой Северной Кореи) решить нельзя, поэтому они не стесняются обращаться к нам за помощью. Однако Россия – и в официальных документах США стратегического характера, и на уровне риторики высокопоставленных представителей американских государственных институтов – это оппонент, если не "враг номер один". На мой взгляд, заявление представителя госдепартамента – это дежурная дипломатическая риторика, с помощью которой американцы пытаются оставить определенные треки взаимодействия – там, где это им выгодно. Чтобы, несмотря на антироссийскую позицию и откровенные антироссийские выпады, можно было в любой момент сказать: мол, хотим сотрудничать, чтобы урегулировать северокорейскую ядерную проблему. Эта риторика никак не повлияет на тональность наших отношений. Они в течение этого года и последующих, как мне кажется, останутся на достаточно низком уровне. Однако там, где без участия России урегулировать ситуацию невозможно, американцы всегда будут прибегать к такого рода инструментам, чтобы создавать определенный потенциал для переговорных позиций", – сказал Никита Данюк.

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