Глава РСПП: амнистия капиталов – это второй шанс

Ежегодная XI Неделя российского бизнеса, организованная Российским союзом промышленников и предпринимателей, подводит итоги 2017 года и определяет стратегию на ближайшую перспективу. На вопросы радио Sputnik ответил президент РСПП Александр Шохин.
Неделя российского бизнеса – это та площадка, на которой представители государства и бизнеса ищут совместные решения тех проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Одной из главных тем взаимоотношений бизнеса с властью остается налогово-фискальная нагрузка, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Многие предприниматели уверены, что важна предсказуемость налоговой системы в большей степени, чем ее стабильность и неизменность. Конкретный пример – наше предложение, которое обсуждали на Неделе российского бизнеса. Оно заключается в том, чтобы налоговые законы и в равной степени законы, связанные с неналоговыми платежами обязательного характера, принимались в рамках весенней сессии Госдумы. То есть за полгода до начала финансового года. Это возможность подготовиться, скорректировать инвестиционный, операционный планы компании и так далее", – объяснил Александр Шохин.
Также, по его мнению, важно обеспечить стимулы для возврата российских капиталов.
"Вот амнистия капиталов только что принята. Причем характерной особенностью является то, что мы даем второй шанс тем, кто не воспользовался амнистией 2016 года. Она проходит на новых условиях. Появляется безналоговая ликвидация контролируемых иностранных компаний. Ведь что значит – вернуться в родную гавань? Это значит, что надо закрыть бизнес там, чаще всего его продать, перерегистрироваться в России, перевести бизнес в Россию, а это ведет к очень серьезным налоговым последствиям. И тот факт, что президент по просьбе РСПП инициировал безналоговую ликвидацию – то есть, возвращаясь сюда, вы не платите налог, в том числе на доходы физических лиц – это мощный стимул для того, чтобы действительно воспользоваться амнистией, законом о безналоговой ликвидации. И это, безусловно, тоже будет способствовать тому, чтобы противостоять внешним негативным геополитическим угрозам", – считает Александр Шохин.
Глава РСПП: амнистия капиталов – это второй шанс
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Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018.
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Олигорхат и чинуши во власти в ПАНИКЕ, они же понимают, что амнистия капиталов не решит проблем, нужна НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ всех ОСНОВ Страны, с перераспределением дохода между центром и Регионами, изменением судебной и налоговой систем, подчинение ЦБ правительству, без этого РОссия не выдержит и будет окончательно уничтожена.
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