Депутат Госдумы: Арктика – территория столкновения интересов

Об итогах года экологии в России в эфире радио Sputnik рассказал глава комитета по экологии и окружающей среде Госдумы Владимир Бурматов на полях XI Недели российского бизнеса.

В рамках XI Недели российского бизнеса, который проходит с 5 по 9 февраля в Москве, состоялся Экологический форум. На нем были подведены итоги Года экологии.

Основной задачей как для государства, так и для бизнеса остается расчистка Арктического региона от копившегося там многие десятилетия и даже века мусора.

О том, как идет этот процесс, в интервью радио Sputnik рассказал глава комитета по экологии и окружающей среде Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

"Мы, как и другие страны, 250 лет только засоряли Арктику, осваивая ее. Это был неизбежный процесс, потому что на тот момент технологии уборки просто не было. И весь этот мусор, в том числе бочки из-под топлива, там и оставались. Я недавно вернулся из Мурманска, где мы собрали (представителей) всех арктических регионов, и они делились своими наработками в плане проведения генеральной уборки. В Мурманской области есть технологии по ликвидации, в том числе радиоактивных отходов. Россия раньше была аутсайдером этого процесса, а сейчас мы одни из пионеров. То, что я увидел на Губе Андреева – технологии по утилизации особо опасных отходов – это "космос"", – рассказал Владимир Бурматов.

Он объяснил, почему "генеральная уборка" арктических территорий очень важна не только с экологической точки зрения, но и с геополитической.

"Потому что сейчас Арктика – это территория столкновения интересов. Там активно участвуют, как это принято говорить, западные партнеры. Они начали участвовать в этом (уборке – ред.) гораздо раньше, на десятилетия раньше. И постоянно нам пеняли: какие у вас могут быть претензии на Арктику, если вы там за собой прибрать не можете. Сейчас кинуть камень в Россию уже не получится. Потому что теперь у нас еще и поучиться можно: то, что делает Минобороны, какие технологии – и с учетом условий, в которых приходиться работать. Экстремальная температура – это раз. Второе – большинство процессов приходится там реализовывать в течение очень короткого времени, потому что большую часть года там ничем вообще заниматься невозможно. Третье – это огромное транспортное плечо, то есть, расстояния такие, что для того, чтобы их преодолевать, тоже приходится использовать определенные технологии", – отметил депутат.

Депутат Госдумы: Арктика – территория столкновения интересов Your browser does not support HTML5 audio

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ежегодной Недели российского бизнеса. Организатор НРБ-2018 – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).