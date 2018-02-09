Депутат Госдумы: Арктика – территория столкновения интересов

В рамках XI Недели российского бизнеса, который проходит с 5 по 9 февраля в Москве, состоялся Экологический форум. На нем были подведены итоги Года экологии.
Основной задачей как для государства, так и для бизнеса остается расчистка Арктического региона от копившегося там многие десятилетия и даже века мусора.
О том, как идет этот процесс, в интервью радио Sputnik рассказал глава комитета по экологии и окружающей среде Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.
Он объяснил, почему "генеральная уборка" арктических территорий очень важна не только с экологической точки зрения, но и с геополитической.
"Потому что сейчас Арктика – это территория столкновения интересов. Там активно участвуют, как это принято говорить, западные партнеры. Они начали участвовать в этом (уборке – ред.) гораздо раньше, на десятилетия раньше. И постоянно нам пеняли: какие у вас могут быть претензии на Арктику, если вы там за собой прибрать не можете. Сейчас кинуть камень в Россию уже не получится. Потому что теперь у нас еще и поучиться можно: то, что делает Минобороны, какие технологии – и с учетом условий, в которых приходиться работать. Экстремальная температура – это раз. Второе – большинство процессов приходится там реализовывать в течение очень короткого времени, потому что большую часть года там ничем вообще заниматься невозможно. Третье – это огромное транспортное плечо, то есть, расстояния такие, что для того, чтобы их преодолевать, тоже приходится использовать определенные технологии", – отметил депутат.