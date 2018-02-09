Мнение: Украина "закусила удила", но отношение к ней в Европе меняется

Запад понимает, что Киев срывает урегулирование в Донбассе, заявили в МИД РФ. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что первыми, к кому приходит понимание деструктивности действий украинской стороны, стали европейцы.

В США и Европе все больше понимают, что власти Украины срывают международные усилия по урегулированию в Донбассе, в Москве рассчитывают, что в Киеве возобладает здравый смысл в вопросе реализации Минских соглашений, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Россия добросовестно относится к Минским договоренностям, которым 11-12 февраля исполняется уже три года, и делает все возможное для того, чтобы они стали реальностью, а процесс урегулирования кризиса на юго-востоке Украины продвигался вперед.

"Но, к сожалению, от нас далеко не все зависит. И позиция Киева, отказывающегося от прямого диалога с Донбассом, препятствующая уменьшению напряженности на линии соприкосновения, срывающего, по сути, все международные усилия, является общемировой проблемой. И по ходу времени это понимают все больше и больше не только в РФ и на постсоветском пространстве, но и в Европе, в США", – сказал Григорий Карасин.

"Надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает. И на смену формированию каких-то полуфашистских националистических формирований на Украине, о которых сейчас пишет пресса, процесс будет переведен на созидательные рельсы, будет продвигаться вперед поэтапно, параллельно – как угодно, но наметится движение в сторону снижения напряженности и решения всех тех политических, гуманитарных задач, которые были поставлены три года назад", – добавил дипломат.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что первыми, к кому приходит понимание деструктивности действий украинской стороны, стали европейцы.

"На мой взгляд, это понимание приходит. Недаром немецкие политики ездили недавно в Крым. Это признак того, что украинские действия перестают восприниматься как правильные просто потому, что они – украинские. И это является основой для понимания ситуации вокруг Донбасса. Неслучайно были четырехсторонние встречи по Донбассу изначально, Европа сама заинтересована в стабилизации ситуации – война на ее границах ей не нужна. Поэтому, думаю, европейцы первыми поймут всю деструктивность действий украинской стороны. Но насколько они смогут на Украину повлиять? Боюсь, что Украина уже "закусила удила", и ее не остановишь. Но зато хотя бы отношение к украинской проблематике будет меняться", – сказал Дмитрий Журавлев.

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