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Эксперт: мост в Крым – грандиозное сооружение

12:4009.02.2018
(обновлено: 13:40 09.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливеАрки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Строители рассказали об успехах в возведении моста в Крым. Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К"" Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что строителям удалось достигнуть огромных результатов в достаточно короткие сроки.

Строители моста в Крым рассказали о достигнутых за два года результатах. Первые сваи погрузили в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы начались сразу после одобрения Главгосэкспертизы.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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Эксперт: железнодорожные пролеты моста в Крым собирают, как конструктор
"Спустя два года – к февралю 2018-го – построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря – сдача объекта по графику: строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть", – сообщает инфоцентр "Крымский мост"

Работы по ключевым элементам железнодорожной части удалось выполнить более чем наполовину: погружено 95% свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

В этом году мостоотряды работают на морских участках строительства железной дороги: на одном из них уже идет надвижка пролетов над акваторией.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтажа" Леонид Рыженькин, над возведением объекта трудятся более 13 тысяч человек.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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Эксперт: мост в Крым выдержит любые катаклизмы
"Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива", – отметил он.

Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К"" Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что строителям удалось достигнуть огромных результатов в достаточно короткие сроки.

"Такое грандиозное сооружение возводится очень быстрыми темпами, я бы сказал – сверхбыстрыми темпами. Причем сама конструкция моста очень надежная, массивная, с серьезными конструктивными силовыми элементами. Это связано с тем, что этот мост является не только объектом гражданской инфраструктуры, но и военным объектом, обеспечивающим коммуникацию двух участков суши. Кроме того, этот мост дает работу огромному количеству людей в нашей стране – и тем, кто строит мост на месте в Крыму, и тем, кто варит сталь, и тем, кто проектирует. Он дает работу тысячам людей по всей стране", – сказал Иван Андриевский.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Два года с начала строительства Крымского моста. Кадры с коптера
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