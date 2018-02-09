Эксперт: мост в Крым – грандиозное сооружение

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

Строители рассказали об успехах в возведении моста в Крым. Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К"" Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что строителям удалось достигнуть огромных результатов в достаточно короткие сроки.

Строители моста в Крым рассказали о достигнутых за два года результатах. Первые сваи погрузили в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы начались сразу после одобрения Главгосэкспертизы.

"Спустя два года – к февралю 2018-го – построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря – сдача объекта по графику: строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть", – сообщает инфоцентр "Крымский мост"

Работы по ключевым элементам железнодорожной части удалось выполнить более чем наполовину: погружено 95% свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

В этом году мостоотряды работают на морских участках строительства железной дороги: на одном из них уже идет надвижка пролетов над акваторией.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтажа" Леонид Рыженькин, над возведением объекта трудятся более 13 тысяч человек.

"Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива", – отметил он.

Председатель совета директоров "Инжиниринговой компании "2К"" Иван Андриевский в эфире радио Sputnik отметил, что строителям удалось достигнуть огромных результатов в достаточно короткие сроки.

"Такое грандиозное сооружение возводится очень быстрыми темпами, я бы сказал – сверхбыстрыми темпами. Причем сама конструкция моста очень надежная, массивная, с серьезными конструктивными силовыми элементами. Это связано с тем, что этот мост является не только объектом гражданской инфраструктуры, но и военным объектом, обеспечивающим коммуникацию двух участков суши. Кроме того, этот мост дает работу огромному количеству людей в нашей стране – и тем, кто строит мост на месте в Крыму, и тем, кто варит сталь, и тем, кто проектирует. Он дает работу тысячам людей по всей стране", – сказал Иван Андриевский.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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