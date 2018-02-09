"НАТО не для того, чтобы умирать". Аналитик о вступлении в альянс Украины

Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому не может вступить в НАТО, заявил в эфире NewsOne бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.
Тем не менее, Гриценко считает, что страна могла уже давно вступить в Североатлантический альянс, если бы вопрос участия в этой организации зависел только от армии, которая, по его мнению, пользуется уважением в НАТО.
"Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии – мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами. Был непростой период во время Кучмы, Януковича, но военное сотрудничество шло конструктивно и по восходящей: взаимосовместимость, готовность к общим действиям, обмен, совместные учения и военные операции. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии", – заявил экс-министр.
Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нежелание НАТО принять Украину никак не связано с украинскими реформами.
"Что касается официальной причины, которую объявили на Украине – мол, реформы у них не подходят – посмотрите на Польшу. Никто же не поднимает вопроса о выходе Польши из НАТО при том, что она сейчас стоит на грани выхода из Евросоюза из-за того, что судебная реформа, которая прошла в Польше, считается не очень демократичной. Поэтому говорить о том, что Украину не пускают в НАТО исключительно из-за реформ – это глупо", – сказал Руслан Осташко.
По его словам, все прекрасно понимают, для чего Киев стремится в НАТО.
"Основная причина того, что Украину не берут в НАТО, вообще никак не касается ее реформ, ее экономического развития и т.д. Все прекрасно понимают, что если Украина войдет в НАТО, то лишь с одной целью – чтобы блок содержал украинскую армию, воевал и умирал за нее. Но никто из натовских военных не хочет умирать за "незалежность", за результаты Майдана. НАТО вообще существует не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы экономически и политически давить неугодные режимы", – отметил политический аналитик.
Вместе с тем, он считает, что Украина в отдаленном будущем все же может вступить в альянс, но только при одном условии.
"Вообще Украина в НАТО может быть только в одном случае – если Украина сможет платить за свое нахождение в НАТО. Варианты, когда в НАТО звали всех, кто был раньше с Советским Союзом, а потом дружил с Россией, закончились. Теперь этого недостаточно, теперь надо платить. Возможен ли этот сценарий (что Украина сможет заплатить за вступление в НАТО – ред.) в ближайшие 10-15 лет? Абсолютно невозможен", – заключил Руслан Осташко.
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