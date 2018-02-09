"НАТО не для того, чтобы умирать". Аналитик о вступлении в альянс Украины

На Украине назвали "истинную" причину невозможности вступления страны в НАТО, объяснив это отставанием "по ряду гражданских параметров". Однако политический аналитик Руслан Осташко придерживается иного мнения. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому не может вступить в НАТО, заявил в эфире NewsOne бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

По его мнению, Киеву недостает "справедливого правосудия", "нормальных выборов", прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции и других "гражданских вещей".

Тем не менее, Гриценко считает, что страна могла уже давно вступить в Североатлантический альянс, если бы вопрос участия в этой организации зависел только от армии, которая, по его мнению, пользуется уважением в НАТО.

"Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии – мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами. Был непростой период во время Кучмы, Януковича, но военное сотрудничество шло конструктивно и по восходящей: взаимосовместимость, готовность к общим действиям, обмен, совместные учения и военные операции. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии", – заявил экс-министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в НАТО и ЕС главной стратегической целью Киева. Однако согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", идею участия в Североатлантическом альянсе поддержали менее половины граждан Украины.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нежелание НАТО принять Украину никак не связано с украинскими реформами.

"Что касается официальной причины, которую объявили на Украине – мол, реформы у них не подходят – посмотрите на Польшу. Никто же не поднимает вопроса о выходе Польши из НАТО при том, что она сейчас стоит на грани выхода из Евросоюза из-за того, что судебная реформа, которая прошла в Польше, считается не очень демократичной. Поэтому говорить о том, что Украину не пускают в НАТО исключительно из-за реформ – это глупо", – сказал Руслан Осташко.

По его словам, все прекрасно понимают, для чего Киев стремится в НАТО.

"Основная причина того, что Украину не берут в НАТО, вообще никак не касается ее реформ, ее экономического развития и т.д. Все прекрасно понимают, что если Украина войдет в НАТО, то лишь с одной целью – чтобы блок содержал украинскую армию, воевал и умирал за нее. Но никто из натовских военных не хочет умирать за "незалежность", за результаты Майдана. НАТО вообще существует не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы экономически и политически давить неугодные режимы", – отметил политический аналитик.

Вместе с тем, он считает, что Украина в отдаленном будущем все же может вступить в альянс, но только при одном условии.

"Вообще Украина в НАТО может быть только в одном случае – если Украина сможет платить за свое нахождение в НАТО. Варианты, когда в НАТО звали всех, кто был раньше с Советским Союзом, а потом дружил с Россией, закончились. Теперь этого недостаточно, теперь надо платить. Возможен ли этот сценарий (что Украина сможет заплатить за вступление в НАТО – ред.) в ближайшие 10-15 лет? Абсолютно невозможен", – заключил Руслан Осташко.

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