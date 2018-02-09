Мнение: решение CAS по российским спортсменам обнажает сущность МОК

WADA назвало приятной новостью решение CAS по российским спортсменам. В эфире радио Sputnik глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов высказал мнение, что после окриков МОК другого решения было трудно ожидать.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, является приятной новостью, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

"Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх", — сказал Риди, слова которого приводятся на сайте организации.

Ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.

"После тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, после угроз о его реформировании, вынести другое решение людям, которые являются "рабочими лошадками" CAS и МОК было просто невозможно. И вот о чем я думаю. Сколько сейчас идет разговоров о демократии! Разговоров о том, что МОК – это, мол, демократический, а вовсе не политический орган. Но как два понятия – демократия и МОК – могут теперь соотноситься? На мой взгляд, никоим образом. Это решение обнажает политическую сущность МОК – некогда свободной, аполитичной организации, не признающей диктата. Сейчас она превратилась в организацию, послушно кивающую тем, кто является ее главным спонсором. Очень обидно за россиян. Но другого решения CAS после окриков МОК было ожидать очень сложно", — сказал Николай Долгополов.

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