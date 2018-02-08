Крымский политик: когда читаешь отчеты ООН, даже смеяться стыдно

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму

Депутаты от партии "Альтернатива для Германии" встретились в Крыму с главой республики Сергеем Аксеновым. Крымский политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik рассказал, какую делегацию на полуострове ждут с особым нетерпением.

Немецкие депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" намерены повторить свой визит в Крым, сообщил депутат парламента земли Берлин Хью Бронсон.

"Я снова сюда приеду, например, в августе, сентябре, когда Черное море будет особенно теплым. И многие коллеги, конечно же, последуют за мной и, возможно, со своими семьями приедут", – сказал Бронсон на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Намерение снова приехать в Крым подтвердили и другие члены делегации.

"Будем рады вас видеть, поэтому приглашаем и вас, и ваши семьи. Уверен, что вы не пожалеете. В Крыму отдых вам понравится", – подчеркнул Сергей Аксенов.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

Президент Международного совета российских соотечественников, житель Крыма Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что визиты зарубежных политиков в Крым уже стали обычным явлением.

"На самом деле (в визите немецких депутатов, – ред.) нет ничего экстраординарного. За последние годы к нам приезжали уже более сотни депутатов из различных стран, различных уровней. Приезжают бизнесмены – и в составе делегаций, и индивидуально. Это говорит о том, что за рубежом по Крыму все уже понятно. Это в том числе является и результатом "народной дипломатии"", – считает Вадим Колесниченко.

Он выразил надежду, что международные организации, включая ООН, со временем смогут объективно оценить реальную ситуацию в Крыму.

"Было бы неплохо, чтобы к нам наконец приехала делегация от комитета по правам человека ООН (Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, – ред.). Потому что они два года подряд такую чушь принимают… Они пишут свои тексты исключительно по документам, которые им Украина предоставляет. И когда это читаешь – даже смеяться стыдно, настолько все абсурдно", – сказал Вадим Колесниченко.

Крым вернулся в состав России после референдума, на котором в марте 2014 года более 95% жителей полуострова проголосовали за такое решение. Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Москва не раз заявляла, что воссоединение Крыма с РФ не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

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