Политолог: признание Крыма фактически уже происходит

Киев направил Берлину ноту протеста из-за визита немецких депутатов в Крым. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуацию можно комментировать только "в комическом ключе".

Украина направила ноту протеста в адрес властей Германии из-за визита немецкой делегации в Крым, сообщил член представительства, депутат парламента земли Северный Рейн – Вестфалия Рогер Бекамп.

В документе сказано, что парламентарии говорят "с правительством временно оккупированной территории".

"Хочу сделать заявление, что мы здесь не видим никакую русскую оккупацию", – сказал Бекамп журналистам.

По его словам, санкции, введенные против Крыма, – наказание, прежде всего, для рядовых граждан, которые проголосовали за вхождение в состав России.

"Мы очень много говорили о референдуме и очень рады, что был такой правдоподобный, настоящий референдум проведен", – подчеркнул депутат.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом в субботу, 3 февраля, и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны – Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии.

На Украине против депутатов возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Европе сложилось понимание, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

"В целом ситуацию с Крымом и Украиной можно комментировать только в комическом ключе. Потому что, мне кажется, это единственная тема, по которой уже все участники международных процессов поняли, что Киеву не видать как собственных ушей Крыма, и что регион абсолютно естественно, нормально и постепенно развивается. Первые визиты были в 2015 году, но тогда была сложная ситуация – переход из одной юрисдикции в другую. Но сейчас есть понимание, что Крым никогда не возвратится в состав Украины", – сказал Семен Уралов.

И визит немецких депутатов в Крым, как отметил политолог, лишнее тому подтверждение.

"То, что визиты и парламентариев, и чиновников разного рода, в том числе из Евросоюза, осуществляются в Крым – это естественное признание (полуострова российским – ред.), пусть еще и не оформленное с формальной точки зрения, а фактически все уже происходит. Думаю, снятия санкций не будет, но фактическое сотрудничество будет", – заключил Семен Уралов.

Крым вернулся в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за такое решение. Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров. Москва не раз заявляла, что воссоединение Крыма с РФ не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

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