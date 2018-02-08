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Мнение: команда о "наезде" на украинские "Вести" пришла по двум каналам

Сюжет:
Обыски в редакции "Вестей" на Украине (8)
17:1608.02.2018
(обновлено: 17:17 08.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкОбыски в офисах украинского издания ВестиОбыски в офисах украинского издания Вести
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Киевские силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинских "Вестей". Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.

Корреспондент МИА Россия Сегодня Захар Виноградов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция медиахолдинга "Вести" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева, сообщают украинские СМИ. 

Утром силовики пришли с обысками в офис, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов на работу не пустили. Позднее в Нацагентстве заявили, что "взяли под контроль" помещения медиахолдинга.

"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру, и кто они вообще такие, ведь судя по экипировке – это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", – цитирует сотрудниц редакции сайт "Вестей".

Число пострадавших не указано. Журналисты жалуются на сильную головную боль и головокружение.

"Становится все интереснее! После того как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа. Похоже, готовится провокация и обвинение журналистов в преступлениях", – написала главный редактор издания Оксана Омельченко на своей странице в Facebook.

Сайты украинских телеканалов 1+1, Перший и Украина
© РИА Новости
Бандерштат в бандерланде: свобода СМИ по-украински
Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине продолжается преследование СМИ, неугодных властям.

"Я внимательно прочитал заявление этого Нацагентства с грозным названием АРМА. Дело представлено таким образом, что якобы идет восстановление законности. А о том, что в ходе этого нарушено функционирование средства массовой информации – ни звука. Это изощренная форма "наезда" на те СМИ Украины, которые имеют точку зрения, отличную от точки зрения (президента Украины Петра) Порошенко и его окружения. Недаром главный редактор "Страны.ua" (Игорь Гужва – ред.) был вынужден покинуть Украину. Теперь идет следующий этап наступления – на "Вести", которые позиционируют себя как объективное СМИ", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, украинское руководство имеет непосредственное отношение к блокированию работы медиахолдинга.

"Такие команды на Украине обычно идут от двух людей: лично от президента Порошенко через свою администрацию, либо от министра внутренних дел Арсена Авакова. Это два любителя "свободы прессы" в их понимании. То есть для них свободная пресса – тогда, когда она их хвалит, а если критикует, то надо принимать меры. Думаю, что именно по этим двум каналам и пришла команда действовать. Идет придавливание прессы. И чем ближе к президентским выборам на Украине, тем таких акций будет все больше. Будут затыкать рот, не давать высказать иную точку зрения", – считает политолог.

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