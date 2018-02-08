Представитель ЛНР: инструкторы США готовят ВСУ к спецоперациям в Донбассе

Группа американских военных прибыла в Донбасс, сообщили в самопровозглашенных республиках. В эфире радио Sputnik представитель ЛНР в подгруппе в Минске Родион Мирошник выразил мнение, что США способствуют продолжению украинского конфликта.

В Донбасс прибыла группа офицеров Пентагона для проверки готовности силовиков к наступлению, заявил замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, американских офицеров сопровождают представители украинского Генштаба. "В настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки "Донецк", – добавил Басурин.

Накануне полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что украинские силовики продолжают занимать населенные пункты в нейтральной зоне, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы способствуют продолжению украинского конфликта.

"США, страны НАТО, которые постоянно обвиняют республики Донбасса в получении некой помощи извне, сами абсолютно открыто финансируют террористические действия Украины, направляют инструкторов, предоставляют вооружение и активно содействуют не умиротворению конфликта, а его поддержанию. По нашим данным, инструкторы, которые прибыли, готовят силовиков к специальным операциям: это террористические действия, работа ДРГ (диверсионно разведывательных групп) на наших территориях. То есть Украина планомерно идет по пути создания террористического государства. И, к сожалению, вместо критики со стороны США и стран-гарантов – Франции и Германии, идет поддержка. Говорят одно, а в реальности делают другое – оказывают давление на республики, чтобы конфликт продолжался. Он сегодня в интересах (президента Украины Петра) Порошенко и той клики, которая возглавляет Украину. Они не намерены заканчивать войну", – считает Родион Мирошник.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!