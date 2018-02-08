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"Ситуация спорная". Юрист об отказе CAS рассмотреть иск спортсменов из РФ

15:4008.02.2018
(обновлено: 16:39 08.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыездной офис Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане, Южная КореяВыездной офис Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане, Южная Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выездное отделение CAS в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к ОИ. Спортивный юрист в эфире радио Sputnik прокомментировал отказ Спортивного арбитражного суда в рассмотрении иска.

Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, сообщается на официальном сайте CAS.

Олимпийские кольца, логотип МОК (Международного олимпийского комитета)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Как отмечается в сообщении, коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям. Шесть российских спортсменов и семь членов окружения (врачи, тренеры, персонал) подали жалобы в CAS на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018.

Речь идет о коллективной апелляции со стороны шести не допущенных до Олимпиады-2018 российских спортсменов с допинговым прошлым — конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и летающего лыжника Дмитрия Васильева.

Томас Бах
© AFP 2018 / Fabrice Coffrinii
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Также была зарегистрирована коллективная апелляция со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова (тренеры сборной России по конькобежному спорту), Анны Вычик (врач сборной России по скелетону), Евгения Зыкова, Анатолия Челышева (тренеры сборной России по скелетону), Данилы Чабана (главный тренер сборной России по бобслею и скелетону) и Константина Полтавца (главный тренер сборной России по конькобежному спорту).

Мотивировочная часть решения будет опубликована в пятницу на сайте CAS.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik прокомментировал отказ CAS ad hoc рассматривать апелляции шести российских спортсменов.

"С точки зрения CAS рассмотрение данного иска шести спортсменов в оперативном порядке было сомнительно. Потому что до этого эти иски уже рассматривались в Женеве, а также были обжалованы и рассмотрены в трибунале в Швейцарии, но их предмет был немного другой, нежели неприглашение на Олимпийские игры, как сейчас. Предметом изначально была неправомерность двойного наказания за одно правонарушение, поскольку дисквалификацию за применение допинга они уже отбыли", — сказал Сергей Алексеев.

По его словам, в данном случае сложилась спорная ситуация и в силу этого выездное отделение CAS делает уклон в сторону позиции МОК.

"Надо сказать, что практика палаты CAS перед Играми в Рио-де-Жанейро показывает, что по аналогичным искам CAS выносил решение в пользу наших спортсменов. А сейчас идет небольшая неразбериха в содержании иска, который подается в CAS. Ситуация спорная, и в силу, так сказать, неопределенности CAS встает на сторону МОК. Ну а причина здесь, видимо, — и политическое давление, и информационная составляющая, и определенная зависимости CAS ad hoc от МОК. И в спорной ситуации делается уклон в сторону МОК", — считает спортивный юрист.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Павел Малевgonza987389486
gonza987389486,
Сила страны и президента заключается не в бряцании оружием и показом мускулов! А все эти негативы, которые вы называете унижением, как раз и возникли из-за независимой политики России, не вписывающейся в установленные пендосами рамки! Страх потерять своё влияние окончательно - вот что толкает СШП на давление других стран-марионеток.
16:24
08.02.2018
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За Справедливостьgonza987389486
gonza987389486,
Как раз поэтому и унижают, что президент и страна сильные.
16:38
08.02.2018
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