Бальбек: на Украине отмоют деньги даже на "фильтрационных лагерях"

Генерал СБУ предложил поместить жителей Крыма и Донбасса в "фильтрационные заведения" после "освобождения" Украиной, сообщают СМИ. Это сообщение прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Жителей Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донбасса после "освобождения" Украиной следует пропустить через "фильтрационные заведения". Об этом в эфире украинского "Магнолия-ТВ" заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, сообщают СМИ.

По словам генерала, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР "поддерживающих террористов – большинство", но, возможно, не все.

"Как нам отделить от соучастников террористических организаций тех граждан, которые вынужденно стали заложниками ситуации? Пенсионеры, инвалиды, которые не могу покинуть свои дома, и так далее. Есть и такие, которые не хотят уезжать, как это было в Чернобыле. Но людей, поддерживающих террористов – большинство", – сказал Вовк.

По его словам, Украина должна настраиваться на "освобождение" не только Донбасса, но и Крыма.

"Как я вижу этот вопрос: я за то, чтобы поддерживать украинцев, которые ждут возвращение в лоно Украины. Только давайте освободим территорию, в том числе и Крым. Почему мы про Крым молчим?.. Давайте освободим территории, создадим фильтрационные проверочные заведения, отсеем тех, кто помогал террористам, посадим или определим другое наказание", – предложил Василий Вовк.

Идею украинского генерала прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Зарабатывать на насилии на Украине стало модным трендом для украинских государственных чиновников. Поощрение войны в Донбассе, подготовка диверсионных групп, создание новых вооружений – это три прочных фундаментальных столба, на которых держится благосостояние людей, называющих себя украинскими "государственниками". Вот и сейчас генерал от СБУ (не путать с генералом от инфантерии) Вовк предложил, что называется, "гениальную идею" в русле сегодняшней политики официального Киева: создать на территории Украины фильтрационные лагеря для крымчан и жителей Донбасса. Правда, когда они понадобятся, он не уточнил, но на строительстве настаивает уже сейчас", – отметил Руслан Бальбек.

Он объяснил, почему, по его мнению, генерал СБУ предлагает приступить к возведению "фильтрационных заведений" незамедлительно.

"Пользуясь случаем, можно в считанные месяцы на месте будущих лагерей возвести коттеджи и апартаменты, а расположить их в популярных и видовых местах, желательно возле моря. А чтоб объекты не простаивали вхолостую, пустить туда туристов, наладить сервис – и сразу после этого каждый день молиться, чтобы Крым и Донбасс в Украину никогда не "вернулись", чтоб не рухнула эта стройная организация "отмыва денег". Правда, последнюю фразу генерал вслух не озвучил, хотя на ней держится весь смысл его предложения", – считает Руслан Бальбек.

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