Политолог объяснила реакцию в ВСУ на идею изменить воинское приветствие

Украинские военнослужащие раскритиковали идею Киева изменить воинское приветствие на "Слава Украине". Политолога Наталью Макееву такая реакция не удивила. Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.

Украинские военнослужащие раскритиковали инициативу правительства в Киеве об изменении воинского приветствия со "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине". Их реакцию приводит издание Страна.ua.

"Мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине – Героям слава" – мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают", – говорит Юрий, проходящий службу на востоке Украины.

"У нас не УПА*, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту", – возмущается сержант Владимир.

В то же время некоторые поддержали идею.

"Вполне нормальное предложение, давно нужно было поменять старое советское приветствие. Вообще-то, "Слава Украине – Героям слава" давно употребляется на передке, как неформальное приветствие. Пора делать официальным", – заявил Александр Д., доброволец, воющий в Донбассе.

"Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв – "Героям слава" – не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка", – вспоминает Ярослав К., капитан из фронтовой разведки.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, в котором предлагается изменить воинское приветствие, во вторник, 6 февраля.

"Слава Украине – Героям слава!" – лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что украинские власти любыми способами хотят избавиться от советского прошлого.

"На мой взгляд, то, что они (киевские власти – ред.) попытались изменить приветствие, и, возможно, они все-таки его поменяют – это просто очередная попытка сломать советское наследие. Как известно, многие вещи кроются в символах, работают через символику, через отсылку к советским временам, через подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Я думаю, что это станет очередным, далеко не первым, а, скорее всего, и не последним гвоздем в крышку гроба украинской государственности", – сказала Наталья Макеева.

По ее мнению, реакция украинских военных в данном случае неудивительна.

"Что касается реакции военнослужащих, нужно понимать, что они, даже достаточно молодые люди – те, кто воспитывался на постсоветской риторике, в значительной степени унаследовали дух советских подвигов, дух советской истории. И поэтому естественно, что для них это выглядит дико. Кроме того, есть такая вещь, как архетипы, которые по-прежнему работают в этих людях, даже тех, кого растила украинская пропаганда, украинское телевидение и искореженное образование. Архетипы – вещь сильная, они работают спустя века, спустя поколения. Так что для меня реакция этих людей совершенно неудивительна", – заключила Наталья Макеева.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



