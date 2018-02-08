Политолог: Киев в качестве "указывающего перста" Берлину – это смешно

Власти Украины ожидают сохранения антироссийских санкций от будущего правительства Германии, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Westdeutsche Zeitung.
Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik назвал опасения Киева вполне понятными.
"Украина в качестве "указывающего перста" Берлину – это само по себе, конечно же, смешно. Но они довольно искренни в своих опасениях. И эти опасения Киева понятны. Действительно, в том случае, если новое правительство Германии выйдет из санкционной политики, то на этом все санкции против Москвы закончатся. Если Германия заблокирует продолжение антироссийских санкций, то нельзя будет говорить о евроатлантическом единстве, которое было прежде против Москвы", – сказал Олег Бондаренко.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!