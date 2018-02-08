Политолог: Киев в качестве "указывающего перста" Берлину – это смешно

Власти Украины ждут от нового правительства Германии сохранения санкций против России. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев вполне искренен в своих опасениях по поводу позиции Берлина.

Власти Украины ожидают сохранения антироссийских санкций от будущего правительства Германии, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Westdeutsche Zeitung.

"Мы надеемся, что Федеративная республика пустит в ход свой политический вес для того, чтобы, наконец, решить конфликт (на Украине – ред.). Очень важно, чтобы санкции в отношении России не были сняты, так как это заморозило бы конфликт", – сказал Мельник.

Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik назвал опасения Киева вполне понятными.

"Украина в качестве "указывающего перста" Берлину – это само по себе, конечно же, смешно. Но они довольно искренни в своих опасениях. И эти опасения Киева понятны. Действительно, в том случае, если новое правительство Германии выйдет из санкционной политики, то на этом все санкции против Москвы закончатся. Если Германия заблокирует продолжение антироссийских санкций, то нельзя будет говорить о евроатлантическом единстве, которое было прежде против Москвы", – сказал Олег Бондаренко.

В Берлине в среду, 7 февраля, прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства. По его итогам участники договорились о создании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов – всеми членами партии.

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