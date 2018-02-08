Политолог: американцы позволяют себе бомбить в Сирии "все что угодно"

При ударе коалиции погибли около ста бойцов сирийской армии, пишут СМИ. Аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы продолжают поддерживать оппозиционные силы в Сирии.

Около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований погибли при ударах коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований. В заявлении также говорилось о том, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Как заявил телеканалу американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, авиаудары и артиллерийская поддержка были призваны отразить нападение. По его словам, атака на штаб-квартиру SDF к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия, а также танки Т-54 и Т-72.

Кроме того, чиновник сообщил, что коалиция использовала телефонную горячую линию для связи с российскими военными, чтобы уведомить их об оборонительных авиаударах в этом районе.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы продолжают поддерживать оппозиционные силы в Сирии.

"Риторика американцев о том, что (президент Сирии Башар) Асад должен уйти, немного сошла на нет, точнее, была заменена на "Асад должен уйти, но чуть позже". Но из этого не следует, что они берут на себя обязательства не атаковать сирийскую армию. Вялотекущая гражданская война продолжается, и в ней американцы участвуют на стороне оппозиционных сил. И это история, к сожалению, долгоиграющая. Учитывая, что у американцев раздутые военные бюджеты, то они позволяют себе бомбить все что угодно, вести хаотичные действия в Сирии. Они знают, что запасы оружия у них будут восстановлены очень быстро", – сказал Станислав Бышок.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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