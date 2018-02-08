Ганжара: немецкие депутаты увидели реальное лицо киевских властей

Угрозы представителей властей Украины в адрес немецких депутатов, находящихся с визитом в Крыму, характеризуют их как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен.
Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что делегация вернется на полуостров в расширенном составе.
"Немецкие депутаты увидели реальное лицо киевского режима. Киев действительно кому только не угрожал. Все это пустые слова, потому что никаких рычагов у украинского государства навредить немецким депутатам, конечно же, нет. Но потопать ногами, постучать кулаком по столу – это украинские чиновники могут себе позволить. Думаю, и в самой Германии, и во всем мире к киевским властям серьезного отношения нет. Все прекрасно понимают, кто эти люди, что они из себя представляют. Их риторика пуста. Максимум, что они могут запретить – это въезд немецким депутатам на территорию Украины. Думаю, немецкие депутаты приедут к нам на полуостров еще раз, с еще большей делегацией", — сказал Владислав Ганжара.
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