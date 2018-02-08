Ганжара: немецкие депутаты увидели реальное лицо киевских властей

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Немецкий депутат ответил на угрозы Киева из-за визита делегации в Крым. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказал мнение, что делегация вернется на полуостров в расширенном составе.

Угрозы представителей властей Украины в адрес немецких депутатов, находящихся с визитом в Крыму, характеризуют их как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен.

"Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки", — сказал Сайффен РИА Новости. При этом депутат подчеркнул, что до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете. "Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила", — подчеркнул он.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что делегация вернется на полуостров в расширенном составе.

"Немецкие депутаты увидели реальное лицо киевского режима. Киев действительно кому только не угрожал. Все это пустые слова, потому что никаких рычагов у украинского государства навредить немецким депутатам, конечно же, нет. Но потопать ногами, постучать кулаком по столу – это украинские чиновники могут себе позволить. Думаю, и в самой Германии, и во всем мире к киевским властям серьезного отношения нет. Все прекрасно понимают, кто эти люди, что они из себя представляют. Их риторика пуста. Максимум, что они могут запретить – это въезд немецким депутатам на территорию Украины. Думаю, немецкие депутаты приедут к нам на полуостров еще раз, с еще большей делегацией", — сказал Владислав Ганжара.

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