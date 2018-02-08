Посол РФ в Армении: наши страны всегда были и остаются союзниками

О взаимных интересах, совместных проектах и перспективах двустороннего сотрудничества в интервью радио Sputnik рассказал посол России в Армении Иван Волынкин.

Многовековая история, современные реалии и тенденции развития. За последние 25 лет российско-армянские отношения вышли на качественно новый уровень и строятся на суверенной основе. Каждая из стран ищет и разрабатывает свою стратегию внутренней и внешней политики. При этом Россия и Армения были и остаются союзниками и стратегическими партнерами. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Иван Волынкин.

"Российско-армянские отношения базируются на многовековой дружбе, взаимной поддержке, культурном и духовном родстве. На сегодняшний день можно без преувеличения сказать, что наши отношения вышли на уровень доверительного союзнического взаимодействия и продолжают непрерывно расширяться и углубляться. Реализуются важные межгосударственные договоренности по стратегическим проектам, в том числе в экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. У Армении и России очень продвинутые отношения во всех сферах, и нет такой, где бы государства не сотрудничали. Многоплановое взаимодействие отвечает коренным интересам народов наших стран, способствует обеспечению безопасности и устойчивому развитию", – отметил Иван Волынкин.

Посол РФ в Армении: наши страны всегда были и остаются союзниками Your browser does not support HTML5 audio

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!