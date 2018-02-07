Аналитик: возможно, "Нафтогаз" провоцирует еще один конфликт с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте, сообщило руководство украинской компании. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, чем могла руководствоваться украинская компания при выборе сроков закупки.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у российского "Газпрома" уже в марте текущего года, сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольмского арбитража, – ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома"", – цитирует Коболева агентство УНИАН.

Коболев в середине января говорил, что госкомпания намерена возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года. Однако 19 января глава Минэнерго страны Игорь Насалик сообщил, что кабмин Украины, утверждая финплан "Нафтогаза" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, а руководитель "Нафтогаза" не синхронизировал свое заявление с министерством.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал новое заявление руководства украинской госкомпании.

"Заявление "Нафтогаза" преподносятся как инициатива самого Киева, а на самом деле это то, что их обязал сделать Стокгольмский арбитраж. Поэтому они и возвращаются к этим закупкам, что, кстати, с точки зрения украинской экономики априори выгоднее, чем реверсные закупки из Европы. Единственный непонятный момент – это то, что "Нафтогазу" было бы гораздо выгоднее закупать тот объем, который они обязаны закупить, летом. Потому что теперь, по решению Стокгольмского арбитража, ценовая привязка идет к немецким газовым хабам, а на хабах летом всегда газ дешевле, чем зимой. Поэтому закупать его в марте у "Газпрома" – довольно непонятное решение… Но почему-то "Нафтогаз" хочет это сделать именно в марте", – отметил Игорь Юшков.

Он предложил свою версию тех мотивов, которыми может при этом руководствоваться украинская компания.

"Вполне возможно, что таким образом "Нафтогаз" провоцирует еще один конфликт с "Газпромом". Потому что, по решению арбитража, "Нафтогаз" должен сначала выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов. И они ("Нафтогаз", – ред.) наверняка в марте скажут: давайте нам газ, мы будем оплачивать эти поставки, а два миллиарда мы вам отдадим потом. А это противоречило бы решению суда, возникла бы спорная ситуация, и тем самым "Нафтогаз" будет затягивать выполнение решения арбитража", – предположил Игорь Юшков.

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