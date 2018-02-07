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Эксперт об амнистии капиталов: ситуация в мире изменилась

19:0107.02.2018
(обновлено: 19:02 07.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНа пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 января 2018На пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о втором этапе амнистии капиталов в РФ. Перспективы второго этапа амнистии в эфире радио Sputnik оценил экономист Игорь Диденко.

Второй этап амнистии капитала в России пройдет с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года. Соответствующий пакет законопроектов Госдума приняла во втором чтении, сообщает "Парламентская газета"

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, ко второму чтению к трем законопроектам поступили поправки, которые носят технический характер. Все они приняты. Амнистия пройдет с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года. Изменения предлагается внести в законы о добровольном декларировании физлицами активов и счетов в банках, в Налоговый кодекс и в Уголовный кодекс.

Отражение Собора Василия Блаженного в изображении флага Великобритании
© AFP 2018 / Pavel Zelensky
Мнение: возвращение беглых бизнесменов в РФ – "оптимальный вариант"
В ходе амнистии в декларации нужно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации. Декларацию можно будет подать в любой налоговый орган или центральный аппарат Федеральной налоговой службы.  

Третье чтение пакета законопроектов состоится в пятницу, 9 февраля.

О проведении в 2018 году амнистии капиталов объявил в конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин. Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Идея проведения второго этапа амнистии капиталов выглядит очень своевременно, сказал в эфире радио Sputnik член Международного союза экономистов Игорь Диденко.     

"Ситуация в мире немного изменилась, ужесточилось отношение к российскому капиталу за рубежом. Достаточно взять заявления британских руководителей, что все капиталы выходцев из России свыше 50 тысяч фунтов будут подробно рассматриваться с точки зрения происхождения. Такие заявления, конечно, не дают дополнительного стимула сохранять капиталы в зарубежных юрисдикциях. Есть риск, что за Британией могут последовать другие страны. И идея такой амнистии в итоге смотрится очень своевременно", – считает Игорь Диденко.

Публикация Минфином США так называемого "кремлевского списка" не имеет прямого отношения к российским бизнесменам, хранящих активы за пределами РФ – но определенный сигнал этот список им послал, полагает экономист.   

"В "кремлевском списке" оказалось много "чистых бизнесменов", которые всегда сторонились политики. Это определенный сигнал, потому что, по идее, чистый бизнес политика затрагивать не должна. А тут оказалось, что это не совсем так. Правда, с новым списком пока все не совсем понятно, это больше похоже на информационную войну. Но, тем не менее, вполне определенный сигнал есть", – сказал Игорь Диденко. 

По его мнению, бизнесмены, которые решат воспользоваться вторым этапом амнистии капиталов, могут от этого только выиграть.

"Условия ведения бизнеса в России и за рубежом кардинально разные. В России российский бизнесмен может построить компанию в рамках страны, за рубежом это сделать невозможно, там другой менталитет, там гораздо более конкурентная среда. А предприниматели все-таки это люди, которые привыкли чувствовать себя востребованными. Если человек востребован на родине, он должен жить и работать на родине", – полагает Игорь Диденко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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