Мнение: слова посла Украины в отношении немецких депутатов – "гиперхамство"

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "вправил мозги" немецким депутатам за визит в Крым. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления неприемлемы для дипломата.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что провел "воспитательную беседу" с руководством партии "Альтернатива для Германии" после визита немецких депутатов в Крым.

"Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию – вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего (Северного – ред.) Рейна – Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого", – написал посол в Twitter

В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии. Украинская прокуратура возбудила дело из-за этой поездки.

Ранее депутат парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA) заявил, что политические круги ФРГ не оказывали давления на немецких парламентариев, решивших посетить Крым, обсуждалась сама возможность этого визита внутри партии.

Ранее Мельник заявил, что поездка в Крым может иметь для депутатов ФРГ "очень плачевные последствия".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что украинские политики не впервые позволяют себе подобные неприемлемые для дипломатического языка заявления.

"Может быть, он (украинский посол – ред.) в свободное от государственной службы время "мозгоправом" работает или какую-то еще подобную практику имеет… Но если серьезно, вот это гиперхамство, в том числе в социальных сетях, разнообразных украинских чиновников и даже дипломатов, что само по себе нонсенс, уже стало притчей во языцех. Я не знаю, будет ли на это какая-то официальная реакция со стороны германского МИД, но подобная тональность неприемлема для дипломата. Особенно, если это выражается в отношении депутатов бундестага, которые всенародно избраны и имеют высочайший статус. Видимо, украинские чиновники считают, что если они на своих страницах в социальных сетях подобным образом выражаются, то они остаются в некоем своем пространстве. Но на самом деле это не так, это публично, это широко расходится. И мне представляется, что подобное хамство, конечно, нужно пресекать, и жестко", – сказал Алексей Мартынов.

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