"Сложный партнер". Эксперт о Мартине Шульце на посту главы МИД ФРГ

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине Германии, сообщили СМИ. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik рассказал, отразится ли это назначение на российско-германских отношениях.

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел в новом кабинете министров ФРГ, сообщил таблоид Bild со ссылкой на проект коалиционного договора.

По данным издания, бургомистр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц возглавит Минфин ФРГ.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось согласовать коалиционный договор и распределить министерские портфели.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил, что Шульца можно назвать сложным партнером по достаточно важным дискуссиям.

"Еще на посту спикера Европарламента, будучи бюрократом в Брюсселе, Шульц показал себя не то чтобы русофобом, но человеком ценностно ориентированным. А как мы знаем, политические ценности и установки Евросоюза идут в некоторый разрез с той внутренней и внешней политикой, которую проводит наша страна. Понятно, что Шульц не будет проводить свою единоличную политическую линию. Но, безусловно, определенный отпечаток его политическое кредо на внешнюю политику Германии накладывать будет. Его можно назвать сложным партнером по достаточно важным дискуссиям. Он сильно ориентирован на евроатлантический вектор в германской внешней политике. Поэтому каких-то прорывов, серьезных положительных изменений в российско-германских отношениях с Шульцем связывать, к сожалению, не стоит", – сказал Александр Камкин.

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