Американист рассказал, зачем Трампу нужны военные парады

Пентагон изучает возможность проведения военных парадов по требованию президента США Дональда Трампа, подтвердил Белый дом.
"Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил Министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность", – сказал журналистам представитель Белого дома.
Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом году заявил, что был впечатлен парадом в Париже на День взятия Бастилии и хочет организовать что-то подобное в Вашингтоне на День независимости США 4 июля.
В США часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято устраивать чисто военные парады с техникой.
Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников из администрации президента, планирование парада началось несколько недель назад, в нем принимает участие шеф аппарата Белого дома Джон Келли.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что идея о проведении военных парадов направлена на консолидацию общества.
"Это предложение Трампа – индикатор глубочайшего раскола нации, который сейчас присутствует в Америке. По сути, мы являемся очевидцами системного кризиса, пронизывающего Америку. Ее мощь, как экономическая, так и военно-политическая, снижается. Происходит утрата лидерства. Сегодня есть раскол и в американской элите, и в американском обществе. Поэтому, думаю, что все направлено на консолидацию нации. Это основная задача Трампа сейчас. А парады – одно из средств достижения таких целей. Трамп хочет вернуть былое величие Америки", – сказал Константин Блохин.
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