Крымский политолог: лучше всего в Киеве умеют "кушать друг друга"

На Украине нашли виновных в "сдаче Крыма". Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается как-то себя оправдать и найти новых виновных, ведь от его решения в тот момент, по сути, ничего не зависело.

Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

К записи юрист приложил копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха. Согласно опубликованным фрагментам, Тенюх сделал доклад об обстановке на полуострове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 23 марта 2014 года. Докладчик утверждает, что предложил "идти на прорыв в Крым".

"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (ныне министр обороны Украины – ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", – гласит документ.

По словам Тенюха, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком, который на тот момент уже занимал пост премьер-министра.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik рассказал о роли Сергея Пашинского в государственном перевороте на Украине в 2014 году, который подтолкнул жителей Крыма к проведению референдума о воссоединении с Россией.

"В данном сообщении есть два уровня информации, если так можно выразиться. Главный из них – это обострение борьбы на самом "верху" украинской элиты. Дело в том, что господин Пашинский – один из наиболее, пожалуй, ярых националистов. Он – один из ключевых звеньев в государственном перевороте 2014 года. Господин Пашинский причастен к самым темным тайнам Майдана и входит в группу тех людей, которые считаются наиболее влиятельными на Украине, хотя, что называется, звезд с неба и не хватают", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, киевские власти пытаются избавиться от тех, кто может составить им конкуренцию.

"Объявление, что этот человек (Сергей Пашинский – ред.) может быть в чем-либо виновен, да еще и обвинение его в "пособничестве России" выглядит нелепо, но лишь означает, что против него началась какая-то интрига. Скорее всего, это связано с желанием президента Петра Порошенко еще больше усилить свою власть и избавиться от тех, кто в значительной степени независим и имеет собственный ресурс", – считает политолог.

Он подчеркнул, что решение о воссоединении Крыма с РФ было принято самими крымчанами, и помешать этому Киев в любом случае не мог.

"В целом в тот момент, когда было принято решение о выводе украинских воинских частей с территории Крыма, украинской армии, как таковой, не существовало. На самом деле реальность была такова, что воинские части Украины в Крыму в тот момент прекратили свое существование. Произошел очень четкий раздел между людьми по территориальному принципу: выходцы из западной Украины и выходцы из Крыма и восточной Украины фактически договорились между собой, что не будут создавать проблемы друг для друга. Так что в тот момент от решения Киева ничего не зависело – люди все решили сами. Говорить о том, что те, кто осуществил госпереворот на Украине, обладали некими рычагами в тот момент на территории Крыма, не приходится. Это лишь желание как-то себя оправдать, найти новых виновных и продолжать то, что они умеют лучше всего – "кушать" друг друга", – заключил Владимир Джаралла.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей республики проголосовали за такое решение.

Киев называет полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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