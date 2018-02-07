Эксперт: находящимся в Польше украинцам действительно угрожает опасность

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
"К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", – сказал Вятрович.
Он отметил, что принятие этого закона – признак наступления на свободу слова. "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", – заявил Вятрович.
Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. При этом в Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.
В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов отметил, что этот вопрос является болезненным для обеих сторон.
"Польша явно не будет этим ограничиваться, и за этим законодательным актом явно последуют другие. Можно говорить, что польское государство и Украина находятся в состоянии идеологической, пропагандистской и исторической войны. Украина будет отвечать на эти действия, уже отвечает. Поэтому заявление Вятровича о том, что украинским гражданам, находящимся в Польше, потенциально угрожает опасность, соответствует действительности. В СМИ Польши и Украины имеется много сообщений о нападении поляков на украинских гастарбайтеров. Польша (после России) является страной "номер один" по количеству украинских трудовых мигрантов. Поэтому этот вопрос является очень важным, я бы сказал, болезненным. В Польше украинцев не то что не любят, многие даже ненавидят. В польском обществе широко развита именно антиукраинская тенденция. И здесь соглашусь с Вятровичем, что этот закон может еще больше усилить эту неприязнь к украинским мигрантам", – считает Эдуард Попов.
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