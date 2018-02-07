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Эксперт: находящимся в Польше украинцам действительно угрожает опасность

13:2507.02.2018
(обновлено: 13:26 07.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Киев боится нападений поляков на украинцев из-за "антибандеровского" закона, принятого Варшавой. В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов назвал этот вопрос болезненным для обеих сторон.

Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 года
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
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Принятие Польшей "антибандеровского" закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия, заявил в интервью телеканалу Эспрессо ТВ  глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", – сказал Вятрович.

Он отметил, что принятие этого закона – признак наступления на свободу слова. "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", – заявил Вятрович.

Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. При этом в Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.

Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии" (запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов отметил, что этот вопрос является болезненным для обеих сторон.        

"Польша явно не будет этим ограничиваться, и за этим законодательным актом явно последуют другие. Можно говорить, что польское государство и Украина находятся в состоянии идеологической, пропагандистской и исторической войны. Украина будет отвечать на эти действия, уже отвечает. Поэтому заявление Вятровича о том, что украинским гражданам, находящимся в Польше, потенциально угрожает опасность, соответствует действительности. В СМИ Польши и Украины имеется много сообщений о нападении поляков на украинских гастарбайтеров. Польша (после России) является страной "номер один" по количеству украинских трудовых мигрантов. Поэтому этот вопрос является очень важным, я бы сказал, болезненным. В Польше украинцев не то что не любят, многие даже ненавидят. В польском обществе широко развита именно антиукраинская тенденция. И здесь соглашусь с Вятровичем, что этот закон может еще больше усилить эту неприязнь к украинским мигрантам", – считает Эдуард Попов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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