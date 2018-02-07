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Эксперт: запуск Falcon Heavy – это успех, пусть и не совсем абсолютный

13:0307.02.2018
(обновлено: 13:30 07.02.2018)
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© REUTERS / Thom BaurCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе КанавералCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
© REUTERS / Thom Baur
Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал, однако один из разгонных блоков разбился при посадке. Эксперт Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik назвал запуск серьезным достижением, несмотря на произошедшее.

Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска.

Президент США Дональд Трамп поздравил компанию SpaceX и ее главу с успешным запуском.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
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"Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с торговыми и международными партнерами НАСА продолжает демонстрировать американское мастерство в самом лучшем свете", – написал Трамп в своем Twitter

Илон Маск, в свою очередь, "от лица всей компании SpaceX" поблагодарил Трампа за поздравление. "Впереди – волнующее будущее", – написал он в своем микроблоге Twitter

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy был проведет во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik прокомментировал запуск Falcon Heavy.

"Это (запуск ракеты – ред.) действительно большой успех, который означает, что сейчас американцы имеют возможность возобновить полеты на Луну. Это можно сказать со всей определенностью. Характеристики Falcon Heavy, конечно, не совсем соответствуют тому, что было достигнуто американцами при выполнении ими операции с пилотируемыми полетами на Луну, но все равно это успех. И здесь его надо измерять еще и по стоимости запуска, а стоимость в данном случае примерно на уровне нашего "Протона", то есть около 90 млн долларов. В то время как раньше вся программа полетов на Луну стоила порядка 20 млрд долларов. Конечно, цена носителя – это еще не стоимость всей программы, но все равно это большое достижение", – сказал Натан Эйсмонт.

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© Фото : Tesla Motors
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Вместе с тем, как пишет The Verge со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска, центральный разгонный блок Falcon Heavy разбился во время посадки. 

На ускорителе сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час. По словам главы SpaceX, в ракетном ускорителе, скорее всего, закончилось топливо. Планировалось, что блок приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Как отметил Натан Эйсмонт, даже данный инцидент не сможет нивелировать успех, достигнутый SpaceX.

"Стоит заметить, что успех Falcon был не совсем абсолютным. Потому что возвращение одного из блоков – центрального разгонного блока – прошло неудачно. Но все равно даже с учетом этого достижение весьма значительное. А возвращение (разгонных блоков – ред.) сейчас можно рассматривать, как некий дополнительный бонус. Если сравнивать, например, с "Сатурном-5" (американская ракета-носитель, которая использовалась для реализации пилотируемой посадки на Луну и подготовке к ней по программе "Аполлон" – ред.), то там никакого возвращения вообще не предполагалось. В целом это (запуск Falcon 9 – ред.) означает, что планы американцев по возобновлению лунной программы близки к реализации", – считает эксперт.

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Комментарии
20 пользователей оставили 36 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
1448196
Можно только поздравить ,молодцы!
13:20
07.02.2018
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v s
Дешёвые орбитальные полёты, экспедиции к Луне и Марсу стали доступнее после этого запуска.
14:07
07.02.2018
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