Бывший сирийский дипломат: США способны на любое безумие

Госдеп США обвинил Россию в том, что она помогает сирийским властям избежать ответственности за применение химоружия. Это обвинение прокомментировал в эфире радио Sputnik бывший сирийский дипломат Бассам Абу Абдалла.

Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

"В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства", – сказано в заявлении госдепартамента, поступившем в РИА Новости.

В заявлении выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о "применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на этот раз в провинции Идлиб в районе Саракеб".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В Госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Бывший сирийский дипломат, эксперт по международным отношениям Бассам Абу Абдалла сказал Sputnik, что выдвигая бездоказательные обвинения, США пытаются отвлечь внимание от изменений обстановки в Сирии.

"Вопрос с химическим оружием вновь появился на устах американских политиков, потому что на поле боя в Сирии армия одерживает победы. Почти полностью разгромлены ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*, а они были "второй рукой США" в Сирии. С другой стороны, мы видим успех проведенного в Сочи конгресса сирийского национального диалога. Международное сообщество, включая ООН, приветствовало этот важный шаг на пути к решению сирийского кризиса", – сказал Бассам Абу Абдалла.

По его словам, Вашингтон в своих обвинениях опирается на заявления сторонников террористических группировок.

"США сами себя выставили в неприглядном свете, когда американский министр обороны Джеймс Мэттис сказал, что они получают информацию от своих партнеров "на земле". Но кто из их партнеров находится "на земле"? В Идлибе это "Аль-Каида"*, получается, это партнер США? В Восточной Гуте бои ведут "Джейш аль-Ислам", группировки, близкие к "Джебхат ан-Нусре"*. Получается, они и есть партнеры американцев на земле? Можно ли серьезно относиться к обвинениям США, если они используют такие источники?", – задался вопросом Бассам Абу Абдалла.

Он не исключил, что США под надуманным предлогом могут нанести удары по сирийским правительственным войскам.

"Тема химоружия может перерасти в военные удары… Ожидать можно чего угодно, потому что США способны на любое безумие. Мы это видим по недавнему "кремлевскому списку". Это беспрецедентный шаг американцев, подобного не было даже во время холодной войны или при Бараке Обаме. Это указывает на слабость американцев, а отнюдь не на силу. Потому что сила вполне может достичь необходимых результатов дипломатическими методами. На Ближнем Востоке и в других районах мира американцы теряют свои позиции, у них появились конкуренты, прежде всего Россия и Китай. Но ответить Америка может только санкционными списками, давлением и действиями террористических группировок", – считает Бассам Абу Абдалла.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!