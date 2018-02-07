"Политический Голливуд". Мнение о словах Джима Керри про "вмешательство РФ"

Американский актер Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы. В эфире радио Sputnik зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Александр Ющенко отметил, что эта тема сейчас в Америке в тренде.

Американский актер Джим Керри заявил во вторник, что удалил свою страницу на Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы.

"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", – написал Керри в своем верифицированном Twitter. Он добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

Ранее Facebook пришел к выводу, что примерно за 80 тысячами записей в Facebook стоят "российские действующие лица", эти сообщения могли прочесть до 126 млн американцев. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко отметил, что эта тема сейчас очень хорошо продается в Америке.

"Американский мир – это большой Голливуд. А вся политическая жизнь в США превратилась в политический Голливуд: то, что хорошо продается, то и в тренде. Сегодня "вмешательство России" – это очень модная тема, модный тренд. И я не исключаю, что в Голливуде будут сняты фильмы на эту тему. Актеры, поддерживая свой имидж (в данном случае имидж хорошего комика), прибавляют этой теме "восклицательные знаки". Эта тема будет муссироваться в США, закрывая собой те или иные проблемы. Это такой стиль ухода от других сложных вопросов", – сказал Александр Ющенко.

В конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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