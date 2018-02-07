Глава ТПП России: на "кремлевский доклад" у нас никто не среагировал

О реформировании контрольно-надзорной деятельности, а также о "кремлевском докладе" и его влиянии на общество рассказал в эфире радио Sputnik глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на полях XI Недели российского бизнеса.

С пятого по девятого февраля 2018 года в Москве проходит XI ежегодная Неделя российского бизнеса. На мероприятии обсуждаются не только самые важные аспекты взаимодействия, но также общие внешние вызовы, с которыми приходится сталкиваться государству и бизнесу.

О своем отношении к санкциям и так называемому кремлевскому докладу в интервью радио Sputnik рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Сергей Катырин.

"В Торгово-промышленной палате никто не среагировал на "кремлевский доклад". Пострадает ли рынок, зависит от того, какие санкции будут введены. Главная цель США – через экономику повлиять на политику, разбить экономические элиты. Надавить экономическими рычагами, чтобы люди стали вести себя по-другому по отношению к власти. У нас в обществе обычно противоположная реакция – чем сильнее на нас давят, тем сплоченнее становится общество. Мы играем достаточно серьезную роль на внешних рынках. Удавить конкурента, подставить подножку – в стиле США", – считает Сергей Катырин.

Глава ТПП России: на "кремлевский доклад" у нас никто не среагировал Your browser does not support HTML5 audio

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ежегодной Недели российского бизнеса. Организатор НРБ-2018 – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

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