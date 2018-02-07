Эксперт: НАТО модернизируется под ведение гибридных войн

В парламенте Британии призвали укреплять обороноспособность ЕС из-за усиления России. В эфире радио Sputnik эксперт по геополитике Константин Соколов высказал мнение о том, будет ли создан новый оборонный союз.

Усиление России, непредсказуемость президента США Дональда Трампа в отношении НАТО и Brexit создали такие условия, при которых необходимо активнее продвигать идею общей европейской обороны. Об этом говорится в докладе Библиотеки палаты общин парламента Великобритании, с которым ознакомился RT.

"Франция и Германия всегда были главными сторонниками создания оборонного союза ЕС, и в последние годы эта идея находит поддержку на фоне решения Великобритании покинуть ЕС, стремления России к самоутверждению и непредсказуемого отношения президента США Дональда Трампа к обороне и безопасности Европы", – отмечается в документе.

По мнению авторов, следующим шагом сторонников идеи нового оборонного союза в Европе может стать создание независимого и постоянного штаба оперативного планирования ЕС.

В эфире радио Sputnik эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов высказал мнение, что под эти задачи достаточно реорганизации НАТО.

"С моей точки зрения, новый союз создаваться не будет – есть НАТО. Но вполне возможны какие-то реорганизации на уровне решения новых задач. Поскольку характер ведения войны, под который приспособлены все структуры НАТО, достаточно сильно изменился, прежде всего, в сторону ведения военно-полицейских операций. Поэтому реорганизации могут быть. Сейчас ведут так называемые гибридные войны, где войска имеют вспомогательное значение. То есть прежде устраивается социальный взрыв, и начинается гражданская война. Такой характер войны – на Украине, в Сирии. Под ведение новой войны модернизируется и структура управления НАТО. Им это необходимо, потому что в такую войну вовлечены полицейские силы, различные частные военные компании и так далее", – сказал Константин Соколов.

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