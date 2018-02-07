Политолог: Запад превратил мировой прогресс в "зомби-апокалипсис"

Представитель городского совета Вашингтона подтвердил РИА Новости накануне, что церемония переименования площади перед российским посольством в США в честь Бориса Немцова состоится 27 февраля.
Ранее в городском совете также выражали надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).
"Церемония открытия пройдет 27 февраля", – заявил представитель городского совета.
Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".
Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение американских властей переименовать площадь перед посольством РФ.
"Я когда-то знал Бориса Немцова. Несмотря на то, что потом, с моей точки зрения, его эволюция была печальной, мне искренне жаль его и память о нем. Потому что совсем не хорошо, когда человека, прожившего серьезную жизнь, независимо от его взглядов, используют как то, что пишут на заборе, чтобы выразить свое отношение к окружающей действительности. Вообще вся деятельность наших "замечательных" западных партнеров, которую мы наблюдаем в последнее время, в том числе вот это переименование (площади в Вашингтоне – ред.), – это свидетельство колоссальной, катастрофической деградации человеческого уровня западной цивилизации", – сказал Дмитрий Юрьев.
По его мнению, переименование площади в Вашингтоне – это лишь продолжение антироссийской линии Запада.
"Мы сталкиваемся сейчас с этим все время – оскорблялки, пугалки, идиотские обвинения. С одной стороны, по их мнению, Россия – это "ничтожная", региональная держава, с другой стороны, она якобы всем рулит с помощью своих хакеров. И, в общем, в результате этой деградации, этой нелепости мировой прогресс, о котором так любят говорить США, вылился в какой-то "зомби-апокалипсис". Все рычат, улицы переименовывают – страшно, но очень хочется хихикать. Обидно, досадно, но ладно", – сказал политолог.
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