Политолог: в США придумали универсальную "страшилку" про Россию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США трудно предотвратить "вмешательство РФ в выборы". В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение, что американцы, похоже, нашли оправдание любым проблемам внутри страны.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его стране трудно предотвратить предполагаемое "вмешательство" России в выборы.

"Если у них есть намерение вмешаться, то они найдут способы, как это сделать. Мы можем предпринять шаги, которые можем, но это очень сложно предотвратить, если они решат, что будут это делать", — сказал Тиллерсон в интервью Fox News.

"Есть много способов, которыми русские могут вмешаться в выборы, много разных инструментов, которые они могут использовать", — добавил он.

"И мы видим определенное поведение. Есть ряд важных выборов в нашем полушарии в этом году, вплоть до выборов в США", — сказал Тиллерсон. Он не сказал, о каком "поведении" идет речь.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что в США нашли оправдание любым проблемам внутри страны.

"Похоже, американцы придумали универсальную страшилку. Почему эта "крапленая карта" вновь достается? Потому что других – конкретных – антироссийских аргументов им не найти. Поэтому используют виртуальный аргумент. Говорят о некоем вмешательстве в избирательную систему, о наличии некоего кибернетического оружия у России. То есть то, что невозможно проверить, чем можно оправдать любые проблемы. Мне кажется, что в США на этой почве даже достигнут внутриполитический консенсус, они нашли, как решить свои внутренние проблемы. Потому что об "угрозе российского вмешательства" говорят и республиканцы, и демократы. Тем самым они уже заранее оправдываются по поводу возможных результатов выборов в конгресс. И любой провал, любую неудачу обе стороны будут объяснять "российским вмешательством". Теперь на любой вопрос в США есть ответ: мол, это сделали русские", — сказал Игорь Шатров.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.