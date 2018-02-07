Политолог: если ФРГ захочет отменить санкции, она сделает это в 24 часа

Кабмин ФРГ готов обсуждать с Евросоюзом отмену санкций против России, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер поделился мнением о том, последует ли реальное движение в этом направлении.

Новый кабмин ФРГ готов обсуждать отмену антироссийских санкций, говорится в опубликованном газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

"При выполнении Минских соглашений мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами", – говорится в проекте документа.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что реального движения в направлении отмены санкций не будет.

"Не следует обращать внимания на такие пассажи, потому что за ними будет следовать некий ряд условий, которые принципиально невыполнимы. Если Германия хочет отменить санкции, то она может это сделать в течение 24 часов, и за ней последует почти весь Европейский союз. Поэтому вопрос – что нужно для того, чтобы отменить санкции – вообще не стоит. Санкции были введены безо всяких оснований, и могут быть отменены безо всяких условий. Если будут отменены – будет новая реальность, а если нет, то все будет продолжаться и иметь тенденцию к ухудшению. Поэтому реляции на эту тему следует воспринимать исключительно как некую дипломатическую форму, а не действительность. Действительность начнется тогда, когда Западная Европа, в том числе Германия, признает свою ответственность за то, что произошло на Украине, чего они делать никогда не хотели", – сказал Владимир Брутер.

ЕС ввел экономические ограничения против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Их отмену в Евросоюзе увязали с полным выполнением Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 31 июля.

В Кремле не раз выражали удивление таким подходом, поскольку Россия не входит в число субъектов Минских соглашений. В Москве подчеркнули, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!