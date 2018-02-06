Американист: заявление экс-главы Пентагона о России удивляет

Бывший глава Пентагона Уильям Перри заявил, что не считает Россию угрозой США. Высказывание экс-министра прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев.

Бывший глава Пентагона Уильям Перри заявил, что не считает Россию угрозой Соединенным Штатам, точно так же и Вашингтон, по его словам, не угрожает Москве.

"Я не рассматривают Россию как угрозу США или США – угрозой России", – заявил Перри журналистам на презентации своей книги "Мой путь на краю ядерной бездны" в Москве.

По словам бывшего главы Пентагона (занимал пост в 1994–1997 годах), США и Россия в течение многих лет неоднократно демонстрировали, что могут эффективно сотрудничать. "Я сожалею, что это не происходит сегодня, но я надеюсь, что мы скоро к этому вернемся", – добавил он.

Главной задачей сейчас, по его словам, является возобновление дипломатического диалога между Вашингтоном и Москвой.

"Нам необходимо перезапустить серьезный диалог между нашими двумя странами. Часть этого диалога должна быть посвящена разделяющим нас проблемам. Это всегда трудно, но по ним есть очень много общих интересов, в том числе в ядерных вопросах", – пояснил экс-чиновник.

Уильям Перри прибыл в Москву по приглашению Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Высказывания экс-министра обороны США прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев.

"Перри был министром обороны во время президентства (Билла) Клинтона. Вообще-то, как раз подобного рода люди составляют костяк так называемого "глубинного государства" (в США). А "глубинное государство" в настоящее время заинтересовано в раздувании конфликта с Россией… Поэтому высказывание Перри выпадает из общего тренда и немножко удивляет меня. Потому что от раздувания образа внешнего врага – России – зависит процветание многих кругов: компаний, которые производят вооружение и так далее. Я считаю, что именно "глубинное государство" является ответственным за программу перевооружения, которая была принята в США и подписана (президентом Дональдом) Трампом. Поэтому удивительно, что Перри высказывается против этого. Такое иногда случается: бывали уже такие люди, которые меняли свою точку зрения и высказывали свое искреннее отношение", – отметил Дмитрий Михеев.

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