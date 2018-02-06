Самые острые проблемы российской банковской системы радио Sputnik обсудило с президентом Ассоциации российских банков Гарегином Тосуняном на полях XI Недели российского бизнеса.

XI Неделя российского бизнеса проходит с 5 по 9 февраля в Москве. Российский союз промышленников и предпринимателей традиционно в рамках форумов и круглых столов поднимает самые острые вопросы взаимодействия государства и бизнеса. Для обсуждения приглашаются главы ведущих российских и иностранных компаний, руководители ключевых институтов развития и члены правительства.

О проблемах российской банковской системы и о путях их решения рассказал в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"То, что мы от рецессии вернулись к стагнации – большое достижение, но не стоит его переоценивать. Авгиевы конюшни в банковской системе за три десятилетия создания коммерческих банков требуют их разгребания. Банковская система у нас на порядок опережает остальную экономику, но имеет серьезные проблемы. Проблемы нельзя решать слишком резким опережением всего остального, нужно решать аккуратно. Даже авгиевы конюшни требуют аккуратной, ювелирной работы, чистки", – сказал, в частности, Гарегин Тосунян.

Тосунян: "авгиевы конюшни" требуют аккуратной чистки Your browser does not support HTML5 audio

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером ежегодной Недели российского бизнеса 2018. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

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