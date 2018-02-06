Политолог о размещении "Искандеров" под Калининградом: другого пути нет

В Кремле прокомментировали размещение "Искандеров" в Калининградской области. Политолог Сергей Федоров в эфире радио Sputnik отметил, что ракетные комплексы – это гарантия безопасности России, ее ответ на возможную агрессию.

Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о размещении "Искандера" в Калининградской области.

"Вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то", – заявил Песков. По деталям размещения "Искандера" пресс-секретарь рекомендовал обращаться в Госдуму.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия дислоцировала в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию.

Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны РФ сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что размещение "Искандеров" – это гарантия безопасности России, ее ответ на возможную агрессию.

"Размещение "Искандеров" в Калининградской области нужно воспринимать как ответ России на размещение в Польше и в Румынии американской системы ПРО. Проблема в том, что эти системы технически могут быть переоборудованы в короткий срок в наступательные ракеты. И это изменяет в корне ситуацию, вынуждает Россию принимать соответствующее решение. Российское руководство и военные предупреждали наших западных партнеров о неизбежности такого ответа. Но так как американцы продолжают гнуть свою линию, то другого пути, другого ответа нам не остается", – сказал Сергей Федоров.

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