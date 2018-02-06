"Хорошо, что уловили". Эксперт о возможной катастрофе из-за таяния ледников

Таяние ледников в Северном полушарии Земли приведет к катастрофе, заявляют американские ученые. Их выводы в эфире радио Sputnik прокомментировал директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

В вечной мерзлоте Северного полушария Земли скопилось 793 млн килограммов ртути, и таяние этих ледников может привести к катастрофе. Об этом сообщают американские геологи в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

Ртуть тысячелетиями скапливалась в вечной мерзлоте, попадая туда вместе с органическими веществами из почвы. Ученые исследовали 13 образцов льда, взятых на Аляске в период с 2004 по 2012 год, и сравнили с образцами 11 тысяч тундровых почв по всему миру.

Анализ показал, что в вечной мерзлоте ртути содержится в десять раз больше, чем было получено за последние 30 лет из-за антропогенной деятельности.

Ученые считают, что таяние ледников, вызванное глобальным потеплением, может привести к катастрофе. Высвободившийся металл преобразуется в метилртуть – токсичное соединение, которое может поражать центральную нервную систему. Для разложения этого вещества потребуется около 14 тысяч лет.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы американских специалистов.

"Я думаю, что это очень долгосрочный процесс. Но в любом случае хорошо, что его уловили, что за ним будут следить. И если будут обнаружены концентрации ртути в тех или иных ледниковых водотоках выше нормы, то, конечно, надо будет предпринимать соответствующие меры. Но пока об этом речи не идет", – сказал Алексей Кокорин.

По его словам, в краткосрочной перспективе есть проблемы серьезнее.

"Вот, скажем, в России есть проблема – у нас много скотомогильников, захоронений умерших от сибирской язвы. При таянии вечной мерзлоты, глубоком оттаивании все это может попадать в воду. Это краткосрочный процесс, и к этому надо относиться очень серьезно. Потому что ущерб, пусть даже и локальный, может быть нанесен в этом году, в следующем, в 2020 году – это вполне вероятно. Что же касается ртути в вечной мерзлоте или в каких-то ледниковых водах, то тут порядок временной величины совсем другой", – считает эксперт.

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