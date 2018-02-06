Мнение: у "любителей Бандеры" – реальная перспектива получить срок в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет принятый сеймом "антибандеровский закон", но затем направит его на рассмотрение конституционного суда. Ситуацию вокруг этого закона в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Денис Денисов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, но затем направит его на рассмотрение конституционного суда страны.

О своем решении Дуда сообщил во вторник в специальном заявлении.

"После анализа ситуации, после анализа закона я решил подписать этот закон, и в связи с этим он вступит в силу. Но одновременно… я решил направить этот закон в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд изучил соответствие этого закона конституции", – заявил он, пояснив, что решение связано с возникшей вокруг документа дискуссией.

Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ вызвал – по разным причинам – негативную реакцию на Украине и в Израиле.

В Израиле опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

На Украине считают необоснованными обвинения в адрес националистов из ОУН-УПА*. Верховная рада во вторник осудила принятый сеймом закон и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik напомнил, что противоречия между Варшавой и Киевом по поводу отношения к ОУН-УПА* и ее лидерам, включая Степана Бандеру, копились несколько лет.

"В последние четыре года на Украине в идеологической плоскости очень четко выстраивалась концепция популяризации и героизации этих радикальных деятелей и организаций… Теперь те политики и общественные деятели на Украине, которые любят демонстрировать приверженность этим организациям – ходить с флагами, отстаивать "позитивный образ" Бандеры – имеют вполне реальную перспективу в случае приезда на территорию Польши быть осужденными", – отметил Денис Денисов.

По его мнению, трудно понять, на что рассчитывал Киев, решив поддержать героизацию организаций, открыто сотрудничавших с нацистами.

"С точки зрения здравого смысла и международных соглашений позиция Украины, конечно, несостоятельна. Неоспоримо, что ОУН-УПА* были коллаборационистами, что они воевали на стороне национал-социалистов Германии. И, соответственно, они не могут быть просто так оправданы. И в этом смысле в Польше приняли совершенно адекватный закон, тем более что многие из этих людей (принадлежащих к ОУН-УПА*) были причастны к геноциду польского населения", – сказал Денис Денисов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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