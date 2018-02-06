РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: у "любителей Бандеры" – реальная перспектива получить срок в Польше

16:3306.02.2018
(обновлено: 16:34 06.02.2018)
277050
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 годаПрезидент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 года
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет принятый сеймом "антибандеровский закон", но затем направит его на рассмотрение конституционного суда. Ситуацию вокруг этого закона в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Денис Денисов.

Активисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Польский публицист: на Украине любят Бандеру? Пусть распрощаются с Шенгеном
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, но затем направит его на рассмотрение конституционного суда страны.

О своем решении Дуда сообщил во вторник в специальном заявлении.

"После анализа ситуации, после анализа закона я решил подписать этот закон, и в связи с этим он вступит в силу. Но одновременно… я решил направить этот закон в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд изучил соответствие этого закона конституции", – заявил он, пояснив, что решение связано с возникшей вокруг документа дискуссией.

Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ вызвал – по разным причинам – негативную реакцию на Украине и в Израиле. 

В Израиле опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Рады считают польский антибандеровский закон "ударом в спину"
На Украине считают необоснованными обвинения в адрес националистов из ОУН-УПА*. Верховная рада во вторник осудила принятый сеймом закон и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его.  

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik напомнил, что противоречия между Варшавой и Киевом по поводу отношения к ОУН-УПА* и ее лидерам, включая Степана Бандеру, копились несколько лет. 

 "В последние четыре года на Украине в идеологической плоскости очень четко выстраивалась концепция популяризации и героизации этих радикальных деятелей и организаций… Теперь те политики и общественные деятели на Украине, которые любят демонстрировать приверженность этим организациям – ходить с флагами, отстаивать "позитивный образ" Бандеры – имеют вполне реальную перспективу в случае приезда на территорию Польши быть осужденными", – отметил Денис Денисов. 

По его мнению, трудно понять, на что рассчитывал Киев, решив поддержать героизацию организаций, открыто сотрудничавших с нацистами.  

"С точки зрения здравого смысла и международных соглашений позиция Украины, конечно, несостоятельна. Неоспоримо, что ОУН-УПА* были коллаборационистами, что они воевали на стороне национал-социалистов Германии. И, соответственно, они не могут быть просто так оправданы. И в этом смысле в Польше приняли совершенно адекватный закон, тем более что многие из этих людей (принадлежащих к ОУН-УПА*) были причастны к геноциду польского населения", – сказал Денис Денисов. 

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Tms.1972
Еще та "Дуда". Свистит в разные стороны. И своих надо поддержать. И с соседями ссорится не хочется
16:55
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена