Авиаэксперт: модифицированный SSJ 100 лишился своих "детских болезней"

На авиашоу в Сингапуре впервые представили модифицированный SSJ 100. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка отметил заинтересованность самолетом со стороны западных авиакомпаний.

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) впервые публично представили модифицированный, более экономичный самолет Sukhoi Superjet-100 на Singapore Air Show 2018, следует из слов президента ГСС Александра Рубцова.

"Мы на этом салоне в первый раз публично показываем новую модификацию SSJ 100 с законцовками крыльев, машина сделала порядка 30 полетов. Мы ожидаем, что будет достаточно существенное улучшение расхода топлива", – сказал он журналистам на Singapore Air Show 2018.

Ранее на выставке Рубцов рассказал, что модифицированный российский самолет SSJ 100 планируется сертифицировать в этом году на выполнение посадок на полосу 1200-1300 метров для полетов из аэропорта London City, который находится в центре Лондона. На данный момент базовой версии SSJ 100 для взлета необходима взлетно-посадочная полоса длиной 1425 метров, для посадки – 1760 метров. По словам Рубцова, улучшение взлетно-посадочных характеристик самолета удастся достичь, в том числе, и благодаря установкам специальных законцовок крыла. Такой самолет сейчас проходит испытания, законцовки должны снизить расход топлива на 2,8-3%.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил заинтересованность в SSJ 100 со стороны западных авиакомпаний.

"Этот самолет одним из первых у нас в стране был сделан по бесчертежной технологии, методом 3D моделирования. Интересная особенность: на нем используется двигатель, авионика нового поколения. Он привлекателен для западных авиакомпаний тем, что там много западных комплектующих. Любая деталь в этом самолете, в случае выхода из строя, может быть поставлена довольно оперативно. По мере эксплуатации самолета он практически лишился своих "детских болезней" – внесены некоторые поправки, чтобы он был экономичным, был конкурентоспособным на внешнем рынке. Однако спрос на него может быть ограничен, прежде всего, политическим давлением на те страны и авиакомпании, которые хотят его закупить. Поток санкций против России продолжает увеличиваться, нарушается чистая конкуренция. Из-за этого будет непросто продвигать наш самолет на внешний рынок", – сказал Виктор Прядка.

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