"Вожжа под мантию попала". Политолог о запрете на Украине книги о самогоне

Киев внес пособие по самогоноварению в список российских книг, запрещенных к ввозу в страну. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для украинских чиновников главное в данном случае лишь то, что эта книга из России.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес пособие по самогоноварению в список российских книг, запрещенных к ввозу в страну.

Перечень пополнили три издания, в том числе "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки". В ведомстве пояснили, что в запрещенной литературе присутствует пропаганда "имперских геополитических доктрин" и коммунистического режима.

"Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу "украшает" георгиевская лента", – говорится на сайте Госкомтелерадио Украины.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Сейчас перечень насчитывает 28 российских книг, среди которых "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что ключевым моментом в данном случае является то, что данная книга из России.

"Сейчас каждая книга, поставляемая из России на Украину, должна пройти цензуру – официальную, законодательно закрепленную цензуру. Каждая книга, пусть это даже будет 2500-е переиздание Гоголя на русском языке, Пушкина, Булгакова, должна пройти цензурный комитет. Придраться они могут к чему угодно. Я подозреваю, что они и не читают этих книг, а просто смотрят автора и обложку. Возможно, на обложке этой книжки стоит бутылка какой-нибудь водки "Столичная" с советской символикой. Все, что хочешь, может попасть под этот запрет. А может, просто вожжа под мантию попала какому-нибудь чиновнику в этом комитете", – сказал Владимир Корнилов.

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