"Проварнякали". Экс-депутат о голосовании в Раде по закону о Донбассе

Парламент Украины во вторник, 6 февраля, не поддержал проект постановления об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". За рассмотрение постановления проголосовали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров высказал мнение, что в Раде отнеслись к голосованию формально.
"За отмену закона проголосовали всего 37 депутатов, даже не весь "Оппозиционный блок" голосовал. По такому важному вопросу не могли мобилизовать фракцию! Что-то проварнякали, пробубнили с места, на этом все закончилось. Одни поиграли в оппозиционность, другие поиграли в патриотизм – на две недели отодвинули подписание данного закона. А по сути ничего не поменялось. Закон о так называемой реинтеграции не имеет никакого отношения к реинтеграции. Это закон о продолжении войны. Теперь нет никаких преград к подписанию данного закона", – сказал Спиридон Килинкаров.
По его мнению, мировое сообщество и, в первую очередь, страны ЕС должны оказать на Киев давление по установлению мира на Донбассе.
"Внутреннего потенциала Украины недостаточно, чтобы политико-дипломатическим путем установить мир – слишком сильна там партия войны. Считаю, что можно лишь установить мир по принуждению. Если будет использован внутренний потенциал людей, которые выступают против этой войны. Если будут внешние игроки – такие как Европейский союз – давить на власть в Киеве или, по крайней мере, не признавать ее неконституционные действия. Мне кажется, что сегодня уже у всех есть понимание того, что украинская власть не совсем адекватна в отношении своей внутренней и внешней политики", – сказал Спиридон Килинкаров.
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