"Проварнякали". Экс-депутат о голосовании в Раде по закону о Донбассе

Верховная рада Украины отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса. В эфире радио Sputnik депутат Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров высказал мнение, что в украинском парламенте отнеслись к голосованию формально.

Парламент Украины во вторник, 6 февраля, не поддержал проект постановления об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". За рассмотрение постановления проголосовали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" ранее зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров высказал мнение, что в Раде отнеслись к голосованию формально.

"За отмену закона проголосовали всего 37 депутатов, даже не весь "Оппозиционный блок" голосовал. По такому важному вопросу не могли мобилизовать фракцию! Что-то проварнякали, пробубнили с места, на этом все закончилось. Одни поиграли в оппозиционность, другие поиграли в патриотизм – на две недели отодвинули подписание данного закона. А по сути ничего не поменялось. Закон о так называемой реинтеграции не имеет никакого отношения к реинтеграции. Это закон о продолжении войны. Теперь нет никаких преград к подписанию данного закона", – сказал Спиридон Килинкаров.

По его мнению, мировое сообщество и, в первую очередь, страны ЕС должны оказать на Киев давление по установлению мира на Донбассе.

"Внутреннего потенциала Украины недостаточно, чтобы политико-дипломатическим путем установить мир – слишком сильна там партия войны. Считаю, что можно лишь установить мир по принуждению. Если будет использован внутренний потенциал людей, которые выступают против этой войны. Если будут внешние игроки – такие как Европейский союз – давить на власть в Киеве или, по крайней мере, не признавать ее неконституционные действия. Мне кажется, что сегодня уже у всех есть понимание того, что украинская власть не совсем адекватна в отношении своей внутренней и внешней политики", – сказал Спиридон Килинкаров.

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