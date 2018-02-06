Посол России в Таджикистане: наши двусторонние связи – на подъеме

В преддверии Дня дипломатического работника посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов рассказал в эфире радио Sputnik о развитии отношений между двумя странами.

Десятого февраля российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник – День дипломатического работника.

За 25 лет с момента установления дипотношений между Россией и Таджикистаном удалось выстроить прочную систему двустороннего стратегического партнерства и союзничества, основанную на уважении государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов.

"С первых дней своей независимости Таджикистан является стратегическим партнером России. Дружеские доверительные отношения глав наших государств, обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества – залог того, что наши двусторонние связи находятся на подъеме. Подходы России и Таджикистана к основным проблемам региональной и международной повестки дня близки или совпадают. Нас объединяет сотрудничество по вопросам региональной безопасности, противодействие современным вызовам – международному терроризму, религиозному экстремизму и наркотрафику. На протяжении последних 10 лет Россия остается главным торговым партнером Таджикистана", – отметил Игорь Лякин-Фролов.

Посол России в Таджикистане также рассказал о сотрудничестве двух стран в энергетике и в сфере безопасности. Он отдельно остановился на присутствии на территории Таджикистана 201-й российской военной базы, которая остается ключевым фактором стабильности в регионе.

Посол России в Таджикистане: наши двусторонние связи – на подъеме Your browser does not support HTML5 audio

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